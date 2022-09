DAZN arricchisce l'offerta acquisendo Eleven Group

DAZN ha annunciato oggi di aver acquisito Eleven Group, altra piattaforma di streaming live e on demand dai contenuti sportivi. Si tratta di una strategia importante per il colosso perché in questo modo non solo amplierà i contenuti offerti ai suoi abbonati, ma acquisirà nuovi utenti già attivi e non.

L’obiettivo, si tratta della stima pubblicata sulla nota ufficiale, è un fatturato in crescita con ricavi fino a 300 milioni di dollari l’anno. Il calcolo è subito fatto perché oltre a detenere l’esclusiva della Serie A TIM in Italia, ora sarà il principale fornitore anche delle leghe calcistiche in Belgio e in Portogallo.

Ovviamente, tutti i contenuti in aggiunta arriveranno anche a beneficio degli abbonati italiani. Quindi questo è il momento per attivare subito un abbonamento con DAZN. Tra l’altro proprio ora il piano DAZN STANDARD è in offerta a soli 24,99 euro al mese, per 6 mesi.

DAZN cresce e ora acquista anche Eleven Group

Nella pratica cosa significherà per noi italiani l’acquisizione di Eleven Group da parte di DAZN? Molto semplicemente avremo ancora più contenuti da attingere in streaming live e on demand. Vediamoli insieme, menzionati sul sito ufficiale, per scoprire la portata di questo annuncio:

Il calcio con tutte le partite di Serie C (compresi Playoff, Playout, Coppa Italia e Supercoppa) e le migliori partite di Jupiler Pro League

(compresi Playoff, Playout, Coppa Italia e Supercoppa) e le migliori partite di Il grande basket italiano con tutte le partite del campionato di Serie A (oltre 250 match tra Regular Season e Playoff), la Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana

con tutte le partite del campionato di Serie A (oltre 250 match tra Regular Season e Playoff), la di Coppa Italia e la Il grande basket europeo con tutte le partite di Eurolega ed Eurocup (inclusi Playoff e Final Four)

con tutte le partite di ed (inclusi Playoff e Final Four) Il basket internazionale con tutte le partite delle competizioni FIBA per squadre nazionali, inclusa la FIBA World Cup 2023

con tutte le partite delle competizioni per squadre nazionali, inclusa la FIBA World Cup 2023 Il meglio del basket europeo con il Trofeo D’Abruzzo

Il rugby italiano con il Peroni Top 10

con il Peroni Top 10 Il football americano con le partite dell’Italian Football League e dell’European League of Football

con le partite dell’Italian Football League e dell’European League of Football Il fighting con tutti gli eventi ONE Championship

con tutti gli eventi ONE Championship Il golf con tutti i tornei del tour LIV Golf

con tutti i tornei del tour LIV Golf La vela con tutte le gare del Sail GP

con tutte le gare del Sail GP Una vasta selezione di altri contenuti Live e On Demand e un’ampia offerta con produzioni originali, approfondimenti, highlights e repliche

Andrea Radrizzani, Founder & Chairman di Eleven Group si è detto entusiasta di questa partnership. Come si suol dire, “l’unione fa la forza” e DAZN garantirà continuità e crescita con un’offerta ancora più completa e ampia. Radrizzani ha commentato:

Negli ultimi sei anni con Eleven Group abbiamo sviluppato una sport media company di successo e siamo entusiasti che questo percorso continui. La fusione offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare un destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno.

