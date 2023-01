Come vedere Empoli-Torino in streaming

Valida per la Serie A TIM 2022/23, sabato 28 gennaio 2023 si giocherà Empoli-Torino. La partita inizierà esattamente alle ore 15:00. Vediamo ora le due formazioni che gli allenatori Zanetti e Juric hanno probabilmente scelto per affrontare lo scontro in campo:

Empoli (4-3-1-2)

Vicario

Ebuehi

De Winter

Luperto

Parisi

Akpa Akpro

Henderson

Bandinelli

Baldanzi

Caputo

Satriano

Milinkovic-Savic

Zima

Buongiorno

Rodriguez

Singo

Adopo

Ricci

Vojvoda

Miranchuk

Vlasic

Sanabria

Ovviamente, per poter vedere in streaming questo match devi avere attivo un abbonamento a DAZN. Se ancora non ce l’hai stai tranquillo, puoi attivarlo in pochi minuti e direttamente online. Iscriviti subito selezionando uno dei due piani di abbonamento disponibili.

Scegliendo STANDARD o PLUS, a seconda del numero di dispositivi con i quali vuoi condividere la piattaforma, in un solo abbonamento a DAZN avrai davvero tanto. Infatti, oltre alla Serie A TIM potrai vedere anche LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Empoli-Torino: cosa fare se sei all’estero

Nel caso in cui tu fossi all’estero, per vedere Empoli-Torino e tutti gli altri contenuti in streaming, devi ricordarti che con DAZN hai libero accesso anche fuori dall’Italia. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se ti trovi in un Paese che non è menzionato nell’elenco. In questo caso, invece, è necessario installare una VPN sul tuo dispositivo. Tra le tante in commercio ce n’è una costantemente aggiornata per aggirare le restrizioni geografiche delle piattaforme di streaming live e on demand.

Attiva ora NordVPN al 59% di sconto. Grazie ai suoi server, cambiando la tua posizione virtuale, potrai accedere senza limiti né censure a tutti i contenuti del web quando e dove vuoi. Inoltre, la larghezza di banda illimitata che offre garantisce uno streaming stabile, veloce e senza buffering migliorando la tua connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.