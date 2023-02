Come vedere Club Brugge-Benfica in diretta

Da questa sera riprende a pieno ritmo la UEFA Champions League dopo una pausa di quasi 3 mesi abbondanti. Anche domani ci attende un appuntamento importante. Alle 21:00 fischierà il calcio d’inizio di Club Brugge-Benfica.

Club Brugge-Benfica: formazioni, telecronaca e live match

Sei pronto per goderti una sfida inedita in questa UEFA Champions League? La telecronaca di Club Brugge-Benfica, su Sky, è stata affidata a due voci esperte del calcio. Stiamo parlando di Riccardo Gentile e Nando Orsi. Ecco le due possibili formazioni:

Club Brugge (3-4-3)

Mignolet

Boyata

Mechele

Meijer

Buchanan

Sowah

Vanaken

Sobol

Nielsen

Jutglà

Lang

Benfica (4-2-3-1)

Vlachodimos

Bah

António Silva

Otamendi

Grimaldo

Aursnes

Florentino

Neres

Rafa Silva

João Mário

Gonçalo Ramos

