UEFA Champions League: ecco tutte le partite di febbraio 2023

Dopo una lunga pausa di quasi due mesi, tutto è pronto per il ritorno di uno dei tornei di calcio più sentiti e importanti d’Europa. La UEFA Champions League è pronta a riaccendere gli stadi con i tifosi che non vedono l’ora di sostenere la loro squadra del cuore per vederla alzare la tanto ambita coppa.

UEFA Champions League: ecco il calendario completo di febbraio 2023

Ovviamente, il mese di febbraio sarà particolarmente ricco di partite. Riprenderemo da dove avevamo lasciato la UEFA Champions League ormai l’anno scorso, ovvero a novembre 2022. Ecco il calendario completo di tutti gli appuntamenti:

Martedì 14 febbraio 2023 (Andata)

AC Milan-Tottenham (21:00)

Paris-Bayern (21:00)

Mercoledì 15 febbraio 2023

Club Brugge-Benfica (21:00)

Dortmund-Chelsea (21:00)

Martedì 21 febbraio 2023

Liverpool-Real Madrid (21:00)

Frankfurt-Napoli (21:00)

Mercoledì 22 febbraio 2023

Leipzig-Man City (21:00)

Inter-Porto (21:00)

