Come vedere BBC iPlayer dall'Italia senza restrizioni

BBC iPlayer è il servizio streaming sviluppato e gestito da BBC che propone tantissimi contenuti dell’emittente televisiva più famosa al mondo. Film, serie TV, eventi sportivi e tantissimo altro in esclusiva. Essendo un servizio regionale non può essere seguito dal pubblico italiano a meno che tu non abbia installata sui tuoi dispositivi NordVPN.

Questa speciale VPN ha oltre 5700 server di sua proprietà che aggiorna regolarmente, anche più volte al giorno, per bypassare i blocchi regionali di tutte le piattaforme di streaming nel mondo. La sua app multidispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi e garantisce le sue funzionalità su 6 dispositivi contemporaneamente.

Tra l’altro, bisogna anche specificare che BBC iPlayer è uno dei servizi con i blocchi regionali più impegnativi che rendono davvero difficoltosa a una VPN aggirarli. Perciò NordVPN è la scelta giusta, perché è una delle poche che ci riesce con successo. Scopriamo insieme come poter accedere a questo servizio dall’Italia o da qualsiasi altro Paese.

BBC iPlayer: ecco le impostazioni corrette per accedere dall’Italia

Accedere a BBC iPlayer dall’Italia è molto semplice e veloce se ci si appoggia alla tecnologia di NordVPN. Per riuscirci è necessario, prima di tutto, installare l’app ufficiale della VPN sul dispositivo dal quale si vuole accedere alla piattaforma di streaming live e on demand. Dopodiché devi avviarla inserendo le tue credenziali, precedentemente registrate in fase di download.

Una volta ottenuto l’accesso a NordVPN devi assicurarti di selezionare un Server posizionato nel Regno Unito e connetterti a esso manualmente dalla sezione server della VPN. Fatto tutto questo non ti resta che accedere al servizio di streaming della BBC e goderti tutti i contenuti offerti senza più alcun limite geografico perché la tua posizione virtuale risulterà nel Regno Unito anche se sei in Italia.

Ricordiamo che questa procedura è valida per qualsiasi Paese che non sia il Regno Unito. Ti basterà selezionare un server posizionato all’interno dell’area geografica dove BBC iPlayer è accessibile e il gioco è fatto. Inoltre, con NordVPN ti assicuri anche uno streaming senza buffering grazie alla qualità dei server che offrono una larghezza di banda illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.