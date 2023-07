Come utilizzare Disney+ all'estero

Il tuo abbonamento a Disney+ è prezioso tutto l’anno, ma soprattutto in estate. Grazie ai suoi contenuti puoi tenere impegnati i più piccoli della famiglia durante un viaggio in auto e mentre sei in vacanza e vuoi goderti del sano relax con la tua dolce metà. Purtroppo però, se ti trovi all’estero, potresti non riuscire a sfruttare la piattaforma come vorresti. In questo caso l’aiuto perfetto ti arriva da NordVPN, in promozione al 63% di sconto per 2 anni.

Si tratta di un piccolo sacrificio economico di meno di 4 euro al mese che però migliorerà notevolmente la tua vita. Infatti, con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi – grazie all’app compatibile con tutti i sistemi operativi – puoi accedere al tuo abbonamento di streaming live e on demand anche dall’estero. I suoi server sono sempre aggiornati per riuscire in ogni momento ad aggirare e superare i blocchi regionali imposti da questi servizi.

Disney+ dall’estero: come sfruttare al meglio NordVP

Per sfruttare al meglio NordVPN e così utilizzare Disney+ anche dall’estero devi installarla sui tuoi dispositivi. Tranquillo perché con un abbonamento puoi sfruttarla su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Quindi anche quelli dei tuoi figli sono inclusi. Successivamente, se ti trovi all’estero e vuoi accedere ai contenuti italiani del tuo abbonamento devi entrare nella sezione server.

Qui seleziona un server italiano per cambiare la tua posizione virtuale e così aggirare le restrizioni geografiche imposte dalla piattaforma. Nessun blocco regionale potrà più nulla nei tuoi confronti. Accedi di nuovo all’app della piattaforma e goditi tutti i contenuti disponibili come se ti trovassi in Italia. Tra l’altro i server di NordVPN garantiscono anche una larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering né disconnessioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.