Come usare subito Threads dall'Italia su Android e iOS

Threads, la risposta a Twitter di Meta, è finalmente arrivato. Un nuovo social network basato prevalentemente sul testo scritto, che fa perno su Instagram per importare nome utente e contatti, e che sfortunatamente, almeno per ora, non è utilizzabile dall’Italia. Le app di Threads per Android e iOS sono disponibili solo negli store USA e non esiste una versione web (per il momento).

Ci sono però degli escamotage che consentono di poter usare Threads da ora in Italia, vediamo quali sono per Android e iOS.

Come usare Threads su Android in Italia

La procedura per usare Threads su Android è molto semplice e consiste semplicemente nello scaricare l’apk dell’applicazione da store alternativi come Apkpure. Prerequisito per la buona riuscita dell’installazione è aver abilitato l’installazione di apk da Chrome (l’impostazione si trova in Fonti dell’installazione raggiungibile da Impostazioni – Password e sicurezza – Sicurezza sistema). Non viene effettuato nessun blocco geografico da Threads che si avvia normalmente e consente di fare login con il proprio account Instagram, dandoci anche la possibilità di aggiungere utenti già seguiti su IG.

Come usare Threads su iOS in Italia

La procedura per usare Threads su iOS è decisamente più complessa, non essendoci possibilità di installare app da store di terze parti, è necessario in primis variare la regione di appartenenza del proprio Apple ID dall’ App Store.

Da Impostazioni account è sufficiente cliccare su Paese/Regione e quindi su Cambia il paese o la regione, selezionando infine Stati Uniti. In aggiunta a questo passaggio è necessario cambiare anche il proprio IP utilizzando una VPN che ci consenta di ottenere un IP statunitense, il nostro consiglio ricade sicuramente su NordVPN, una delle VPN più veloci e affidabili sul mercato (che ha ottimi prezzi in queste ore grazie ad uno sconto del 66% sul piano biennale).

Ovviamente questi trucchi per utilizzare Threads by Meta dall’Italia saranno presto un ricordo lontano quando il team di Mark Zuckerberg rilascerà ufficialmente l’app sugli store del nostro paese.

