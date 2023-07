Cambiare paese nell'App Store per accedere alle App con restrizioni geografiche

L’App Store di Apple rappresenta uno dei mercati digitali più vasti a livello globale, un punto di riferimento per tutti gli utenti Apple per scaricare le applicazioni e i servizi necessari per i loro dispositivi. Come molte altre piattaforme online, l’offerta di applicazioni disponibili varia da paese a paese. Che tu stia viaggiando al di fuori del tuo paese di origine o che tu desideri sperimentare applicazioni provenienti da un’altra regione, è fondamentale avere la possibilità di modificare il tuo paese nell’App Store di Apple a tuo piacimento.

Purtroppo, Apple non semplifica il processo. Potrebbe sembrare un’operazione semplice come modificare la tua posizione nelle impostazioni del tuo ID Apple, ma potresti non essere in grado di accedere a tutte le applicazioni desiderate se il tuo indirizzo IP non corrisponde a quella regione. Per superare queste limitazioni, è sufficiente scaricare una VPN affidabile, che ti aiuterà a modificare il tuo paese nell’App Store, oltre a proteggere i tuoi dati crittografando il tuo traffico, garantendo la tua privacy.

In questa guida, ti illustreremo come fare ciò sui dispositivi Apple più diffusi, selezioneremo una delle nostre VPN preferite.

Come modificare il paese dell’App Store con una VPN

Seleziona una VPN affidabile compatibile con iOS. Consigliamo NordVPN, attualmente con uno sconto del 66%! Scarica e installa il software e crea un account. Connettiti a un server nella località di tua scelta. Apri l’App Store e accedi al tuo ID Apple. Clicca su Paese/Regione e modifica la posizione per farla corrispondere a quella selezionata dalla tua VPN. Riavvia l’App Store di Apple e goditi la navigazione tra tutte le app di quella regione!

Perché è consigliabile utilizzare una VPN per l’App Store di Apple

Una VPN ti consente di modificare la tua regione nell’App Store di Apple, offrendoti l’accesso alla libreria di app di quella regione. Questo è particolarmente utile se stai viaggiando all’estero, se ti trovi in una località che sta riscontrando problemi con l’App Store, o se desideri scaricare app e servizi da un’altra parte del mondo.

Oltre a ciò, una VPN rappresenta uno strumento di sicurezza informatica essenziale per qualsiasi dispositivo. Nonostante Apple disponga di alcune funzionalità di sicurezza sui suoi iPhone, Mac e iPad, una VPN offre una protezione molto più avanzata per i tuoi dati. Infatti, una VPN crittografa il tuo traffico, impedendo a criminali informatici, inserzionisti o altri terzi di visualizzarlo. Questo aspetto è ancora più rilevante se stai utilizzando un iPhone, poiché potresti connetterti a reti Wi-Fi pubbliche non protette mentre sei in movimento.

Inoltre, una VPN ti consente di superare le restrizioni regionali su una vasta gamma di servizi di streaming, come BBC iPlayer, HBO Max e anche le versioni straniere di Netflix e Amazon Prime, connettendoti a un server in un’altra località.

Come scegliere una VPN per modificare il paese dell’App Store

La scelta della VPN giusta può risultare complessa, data la vastità di fornitori disponibili sul mercato. Tuttavia, è importante notare che non tutte le VPN supportano i prodotti Apple. Pertanto, se desideri una VPN per aiutarti a modificare il paese dell’App Store, dovrai selezionare una che sia compatibile con i tuoi dispositivi.

Oltre a ciò, velocità, sicurezza e la qualità e quantità dei server possono variare notevolmente, a seconda della VPN che scegli.

Per risparmiarti il lavoro di ricerca, abbiamo testato un’ampia gamma di VPN e selezionato NordVPN per i dispositivi Apple.

Per ulteriori raccomandazioni, consulta la nostra guida sulle migliori VPN.

Come l’App Store rileva la tua posizione

L’App Store di Apple utilizza diversi metodi per determinare la tua posizione. Prima di tutto, rileverà la posizione del tuo ID Apple per capire dove ti trovi nel mondo e probabilmente vedrai ancora la stessa versione dell’App Store a cui avevi accesso prima.

Questo perché Apple può ancora rilevare la tua posizione guardando il tuo indirizzo IP e la tua posizione GPS. Tuttavia, utilizzando una VPN per connetterti a un server diverso, puoi cambiare il tuo vero indirizzo IP dietro quello fornito dal tuo provider VPN. Questo farà sembrare che tu sia in un altro paese, permettendoti di modificare con successo il tuo paese nell’App Store. Alcune app VPN includono anche funzionalità di spoofing GPS per garantire che Apple non possa rintracciarti.

Come modificare la posizione sullo Store di iTunes

Esistono numerose situazioni in cui potrebbe essere utile modificare la posizione sul tuo Store di iTunes, tra cui:

Avere la possibilità di accedere a contenuti disponibili solo sullo Store di iTunes in un’altra parte del mondo

Se stai viaggiando al di fuori del tuo paese di origine e desideri connetterti al tuo App Store di casa

Per proteggere la tua privacy nascondendo la tua vera posizione

Fortunatamente, una VPN affidabile può aiutarti a fare ciò. Alcune VPN hanno persino funzionalità di spoofing GPS integrate che aiutano a nascondere la tua posizione.

Ecco i passaggi per cambiare la posizione del tuo iTunes Store:

Scegli una VPN affidabile che funzioni sui dispositivi Apple. Consigliamo NordVPN. Scarica e installa il software e completa il processo di registrazione. Connettiti a un server nella tua località preferita. Apri iTunes e clicca sul tuo ID Apple. Cambia la regione del tuo ID Apple nel paese di tua scelta. Divertiti a cercare contenuti nella tua versione preferita di iTunes.

Una volta che hai cambiato con successo la posizione del tuo iTunes Store, sarai in grado di superare eventuali restrizioni geografiche poste su determinati contenuti.

Come cambiare paese dell’App Store sul tuo dispositivo

Se stai viaggiando in un’altra parte del mondo o desideri accedere ai contenuti dell’App Store di un altro paese, dovrai cambiare la posizione del tuo App Store. Tutto ciò di cui hai bisogno è utilizzare una VPN affidabile per connetterti a un server nella tua località preferita e cambiare la regione del tuo ID Apple. Alcune VPN hanno persino funzionalità di spoofing GPS integrate per mantenere completamente nascosta la tua vera posizione da Apple.

Ovviamente, questo non funziona solo per l’App Store. Puoi anche utilizzare questo metodo per cambiare la tua posizione su una serie di app e servizi Apple, come:

iTunes Store

Apple Fitness+

App Apple Books

Game Center

App Apple TV

App Apple Music

App Apple News

In questa sezione, spiegheremo come cambiare il tuo paese nell’App Store su dispositivi Apple:

Cambia il paese dell’App Store su iPhone e iPad

Che tu abbia un iPad o un iPhone, puoi utilizzare questo metodo per cambiare la tua posizione nell’App Store di Apple:

Seleziona un provider VPN che ha un’app iOS. NordVPN è ideale per questo. Scarica il software dall’App Store e registrati. Connettiti a un server nel paese di tua scelta. Vai alle Impostazioni sul tuo telefono, apri il tuo ID Apple e scegli la tua regione preferita. Accetta i termini e le condizioni e inserisci le tue informazioni di pagamento. Apri l’App Store e inizia a sfogliare un catalogo di app.

Se questo non funziona, cancella la cache e i cookie e riprova.

Cambia il paese dell’App Store su Mac

Se hai un Mac, segui questi passaggi per cambiare la posizione del tuo App Store:

Scegli una VPN che funziona su Mac. La nostra preferita è NordVPN perché supporta i dispositivi Apple. Scarica il software dal sito web della VPN e crea un account. Connettiti a un server nel tuo paese preferito. Avvia l’App Store sul tuo Mac, fai doppio clic sul tuo ID Apple nell’angolo in basso a sinistra dello schermo e clicca su Visualizza informazioni. Cambia la tua regione nel paese che hai scelto, accetta i termini e le condizioni e inserisci le tue informazioni di pagamento. Riavvia l’App Store e inizia a cercare nuove app.

Se questo non ha funzionato, prova a cancellare la cache e i cookie e riavvia l’App Store. Potrebbe anche interessarti leggere la nostra guida dettagliata su come cambiare la posizione su un Mac.

È legale cambiare la tua posizione nell’App Store?

Sì, è perfettamente legale cambiare la tua posizione nell’App Store di Apple con una VPN. Puoi anche utilizzare un’app di spoofing GPS o un server proxy per cambiare il tuo paese nell’App Store. Tuttavia, tieni presente che queste opzioni non sono altrettanto sicure e non offrono funzionalità di privacy aggiuntive per proteggere la tua identità e l’attività mentre sei connesso.

Sebbene non sia illegale farlo, potrebbe andare contro i Termini di Servizio di Apple. E probabilmente non accetterà pagamenti nell’App Store da una carta di credito o di debito collegata alla tua vera posizione. Tuttavia, puoi aggirare questo problema acquistando una carta regalo per l’App Store di Apple.

Se desideri ulteriori dettagli, dai un’occhiata alla nostra guida sulla legalità delle VPN.

Non riesci a cambiare la posizione nell’App Store con una VPN

Anche se hai scaricato una VPN dall’App Store e l’hai utilizzata per connetterti a un server in un’altra località, potresti comunque non essere in grado di cambiare il tuo paese nell’App Store. In tali casi, potresti esserti accidentalmente connesso a un server in una località diversa da quella che intendevi o che ci siano problemi con la tua VPN. In questi casi, ci sono alcune soluzioni che potresti provare:

Assicurati di essere connesso al server VPN corretto. Controlla l’indirizzo IP per verificare che corrisponda alla località che hai scelto. Prova a disconnetterti e a riconnetterti alla VPN. A volte, una semplice disconnessione e riconnessione può risolvere il problema. Cancella la cache e i cookie del tuo dispositivo. Questi possono contenere informazioni sulla tua posizione precedente, che potrebbero interferire con la tua nuova posizione VPN. Contatta il supporto clienti della tua VPN. Potrebbero essere in grado di aiutarti a risolvere il problema o a fornirti ulteriori suggerimenti.

Ricorda, è importante scegliere una VPN affidabile e di alta qualità per garantire che tu possa cambiare con successo la tua posizione nell’App Store. Le VPN di bassa qualità potrebbero non avere un numero sufficiente di server o potrebbero non essere in grado di bypassare le restrizioni geografiche in modo efficace.

In conclusione, cambiare la tua posizione nell’App Store di Apple può essere un processo utile per accedere a contenuti e applicazioni che altrimenti non sarebbero disponibili nella tua regione. Con una VPN affidabile, puoi navigare nell’App Store come se fossi in un altro paese, ampliando la tua accessibilità e godendoti una maggiore libertà di scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.