Come recuperare il tuo Account Gmail

Si sa, a volte si agisce di impulso, è nella natura umana. Succede non solo nei rapporti interpersonali, ma anche con la tecnologia. Spesso, infatti, decidiamo qualcosa in merito ad account, password, social network e applicazioni di cui poi ci pentiamo. Tuttavia, nulla è irrimediabile. Perciò se ha cancellato il tuo Account Gmail, ma ora ti sei pentito e vuoi ripristinarlo, ecco alcuni semplici passaggi che, in pochi minuti, ti permettono di recuperarlo senza problemi.

Recuperare un account Gmail è facile e veloce

Forse qualche giorno fa hai letto la nostra guida su come eliminare il tuo Account Gmail senza disattivare tutto l'Account Google. Oggi però ti sei pentito e vorresti non averlo mai fatto. Non ti preoccupare, questa guida ti aiuterà a recuperarlo in 2 semplici mosse. Non è difficile, basta solo dedicarsi qualche minuto a questa operazione e risolverai il problema.

Ovviamente, il procedimento è valido solo se non è passato molto tempo da quando l'Account Gmail è stato eliminato. Al contrario, se è passato più di un anno, Google difficilmente ne permette il recupero, questo perché i dati potrebbero essere stati cancellati irreversibilmente.

Se sei tra i fortunati, allora puoi iniziare a recuperare il tuo Account Gmail seguendo queste semplici istruzioni:

per prima cosa devi collegarti alla pagina di accesso dell'Account di Gmail; inserisci quindi l'indirizzo email che vuoi recuperare e la sua password; segui le istruzioni che compariranno sullo schermo per completare il recupero dell'account.

Nel caso non ti ricordassi la password allora dovrai collegarti alla pagina di Google dedicata al recupero di un account. Lì devi selezionare la voce “Non ricordi l'indirizzo email?” e seguire le indicazioni che ti verranno date. Il recupero avverrà attraverso i metodi che avevi indicato in fase di registrazione dell'account di Google. Prima però dovrai inserire l'indirizzo email o il numero di telefono collegato al tuo Account Gmail.