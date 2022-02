Come eliminare Gmail dal tuo Account Google

Possono essere tanti i motivi per cui vuoi eliminare Gmail dal tuo Account Google. Forse la nuova interfaccia del servizio non ti piace, oppure si tratta di un indirizzo email che non utilizzi mai. Qualunque sia il motivo, forse ti ha frenato l'idea che non fosse possibile farlo perché collegata al tuo account principale del colosso di Mountain View. Al contrario, come viene spiegato sul sito ufficiale di Big G, “se non vuoi più il tuo indirizzo Gmail e le email, puoi rimuoverli dal tuo Account Google. La loro eliminazione non comporta l'eliminazione del tuo intero Account Google“. In questo articolo ti spiegheremo in modo semplice e veloce tutti i passaggi per raggiungere l'obiettivo.

Cosa succede se elimini Gmail dal tuo Account Google

È chiaro che eliminare Gmail da un Account Google comporta delle conseguenze. Prima fra tutte l'eliminazione di tutte le email e delle impostazioni della tua posta elettronica. In secondo luogo, non potrai più utilizzare questo indirizzo per inviare o ricevere le mail. Dovrai quindi avvisare tutti coloro che utilizzavano questo indirizzo per inviarti la corrispondenza.

Una buona notizia, nel caso dovessi cambiare idea nel futuro, è che potrai sempre recuperare il tuo indirizzo, o almeno ci dovresti riuscire. Infatti, il tuo Account Google non verrà eliminato, ma verrà solamente rimosso il servizio Gmail. Attività e acquisti effettuati su Google Play continueranno a essere disponibili come in precedenza.

Infine, un altro aspetto importante è che nessun altro utente potrà utilizzare il tuo indirizzo Gmail in futuro. Quello, comunque vada, rimarrà solo ed esclusivamente tuo e di nessun altro.

Come eliminarlo

Se nel frattempo non hai avuto ripensamenti e vuoi ancora eliminare Gmail dal tuo Account Google, ti saranno utili questi semplici passaggi, qui sotto descritti. La procedura per l'eliminazione dell'indirizzo email non richiederà molto tempo, in pochi minuti avrai già fatto tutto:

sul tuo telefono o tablet apri l'app Impostazioni ;

; a seconda del dispositivo cerca la voce Google e selezionala;

e selezionala; in questa sezione fai tap su “ Manage your Google Account ” oppure “ Gestisci il tuo Account Google “;

” oppure “ “; una volta aperta la pagina seleziona in alto a destra Dati e privacy ;

; in questo sottomenù scorri verso il basso fino a che non trovi la sezione “ Scarica o elimina i tuoi dati “, quindi fai tap su Elimina un servizio Google ;

“, quindi fai tap su ; inserisci la tua password per confermare la tua identità;

per confermare la tua identità; se vuoi conservare una copia dei tuoi dati fai tap su Scarica i tuoi dati ;

; accanto a Gmail seleziona il simbolo del cestino ed elimina;

seleziona il simbolo del ed elimina; inserisci un altro tuo indirizzo email esistente (attenzione non dominio Gmail) sul quale ti verrà inviata una email di verifica e seleziona “ Invia email di verifica “;

“; conferma la tua identità cliccando sul link contenuto in questa email e procedi con l'eliminazione di Gmail.

Ti ricordiamo che esistono tante alternative a Gmail, molto interessanti e valide sia in quanto a sicurezza, sia per le funzionalità che offrono.