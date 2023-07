Come e perché vedere la TV Svizzera dall'Italia

La TV Svizzera ha tantissimi canali che trasmettono anche in streaming dalla loro pagina web ufficiale. Come puoi vederla in diretta dall’Italia? Semplice, installando NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie a questa VPN potrai aggirare in maniera sicura e legale qualsiasi blocco regionale che impedisce l’accesso a dei contenuti disponibili solo in una determinata area geografica.

Prima di vedere come fare a utilizzare NordVPN per questo scopo, capiamo perché può essere utile. Innanzitutto potrebbe servire a chi si trova in Italia, ma è di lingua svizzera. Forse per lavoro o per vacanza si trova in Italia e vorrebbe continuare a vedere le sue trasmissioni preferite senza georestrizioni. Con una VPN avrai accesso a tutti i tuoi canali preferiti senza problemi.

Secondo, la TV Svizzera ha anche un canale italiano che trasmette tantissimi programmi molto interessanti gratuitamente, tra cui anche diversi sport che seguiamo in Italia. In questo caso può essere utile avere accesso a questo canale così da guardare tantissimi contenuti interessanti senza dover spendere un centesimo e in lingua italiana.

TV Svizzera: come vedere i canali in diretta con NordVPN

Per vedere la TV Svizzera in diretta è necessario avere NordVPN installata sui propri dispositivi. L’operazione è molto semplice. Scegli il Piano Abbonamento che preferisci e attivalo con un prova di 30 giorni “soddisfatto o rimborsato”. Una volta installata l’app devi aprirla e inserire le credenziali fornite al momento dell’acquisto. Dopodiché devi entrare nell’area server.

Una volta all’interno di questa sezione devi necessariamente selezionare un server svizzero prima di accendere la VPN. In questo modo la tua posizione virtuale risulterà compatibile con i contenuti che vuoi vedere online. Ora vai sul sito del canale RSI e goditi senza alcuna restrizione tutta la programmazione live che viene trasmessa.

