I social network offrono un mezzo per condividere una varietà di contenuti con il pubblico online, che siano ricordi personali o altri tipi di pensieri. Uno tra gli obiettivi principali dei social network è quello di ricevere una risposta dagli altri utenti, un modo per comunicare e ottenere consensi. Non sempre, però, si apprezzano i commenti o i “Mi piace”, o semplicemente non si desidera mostrare a tutti il numero o le persone che lasciano il famoso “Mi piace” di Facebook. Per questo motivo, esiste un modo per nascondere i “Mi piace” su Facebook, in modo da non farli apparire sotto un post.

Come nascondere i “Mi piace” su Facebook

Un commento o un “Mi piace” può essere gradito, soprattutto quando i contenuti rappresentano uno scatto o un pensiero personale. Tuttavia, il sostegno non è sempre positivo o non aiuta a mantenere una relazione sana sui social se tutto si basa sul numero dei “Mi piace”. Per questo motivo, è possibile nascondere i “Mi piace” e le varie reazioni sui post.

Inoltre, Facebook, per tutelare la privacy, consente di nascondere le relative pagine che sono piaciute sulla piattaforma. Queste sono tutte opzioni importanti che è possibile attivare e disattivare su Facebook sia da desktop, iPhone, iPad e sui telefoni Android. Per nascondere i mi piace sul web è possibile seguire questi passaggi:

Accedere al browser;

Aprire Facebook;

Accedere con il proprio account;

Selezionare l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra;

Scegliere “Impostazione e privacy”;

Scegliere “Preferenze per il feed”;

Selezionare “Preferenze per le reazioni”;

Spostare l’interruttore per disattivare i “Mi piace”.

Inoltre, in questa sezione è possibile nascondere non solo la reazione dei post personali, ma anche degli altri utenti, se si preferisce navigare su Facebook senza l’influenza delle reazioni.

Come nascondere Mi piace e reazioni su Facebook per Android

I social network sono prevalentemente utilizzati sui dispositivi mobili, per velocizzare il processo di pubblicazione e per avere sempre a portata di mano i propri contenuti. In questo contesto, Facebook consente di nascondere i “Mi piace” anche sulle app mobili. Nello specifico, per nascondere i “Mi piace” su Facebook per Android è necessario seguire questi passaggi:

Aprire Facebook;

Accedere con il proprio account;

Toccare l’immagine del profilo nel proprio account;

Selezionare Impostazioni e privacy;

Procedere su Impostazioni;

Scegliere “Preferenze di reazione”;

Disattivare le reazioni.

In questo, modo anche su Android è possibile nascondere i “Mi piace” e le relative reazioni degli altri utenti. Facebook, in questo modo, permette di gestire meglio la presenza sui social, in modo tale da non restare influenzati dal numero o dalle reazioni dei propri post e dei post degli altri.

Come nascondere i Mi piace di Facebook su iPhone

Anche su iPhone, il processo per nascondere i “Mi piace” è simile e permette di ottenere lo stesso risultato. Nella pratica, per nascondere i “Mi piace” su Facebook per iPhone o iPad è necessario, anche in questo caso, accedere alle impostazioni e la sezione di reazione. Ecco nel dettaglio come nascondere i Mi piace di Facebook su iPhone, seguendo questi passaggi:

Avviare Facebook ;

; Accedere con il proprio account;

Premere menu in basso a destra;

Procedere su impostazioni, in alto a destra;

Scorrere fino a “Preferenze per la reazioni”;

Spostare l’interruttore per nascondere il numero di reazioni.

Le impostazioni di preferenze per le reazioni, permettono di nascondere il numero totale di reazione per i post condivisi, sia personalmente che per il numero dei post totali condivide da altre persone.

Come nascondere le pagine preferite su Facebook

Sui social network, le reazioni non sono l’unica cosa visibile. Infatti, su Facebook è possibile seguire diverse pagine, che siano di artisti, marchi, brand, negozi o personaggi pubblici. Per alcuni, essendo passioni personali, può risultare fastidioso condividere tali preferenze sui social. Pertanto, potrebbe essere necessario nascondere le pagine contrassegnate con un “mi piace” su Facebook e mantenere tale elenco privato. Per nascondere le pagine preferite su Facebook, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al browser;

Aprire Facebook;

Accedere con il proprio account;

Selezionare l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra;

Scegliere “Impostazione e Privacy”;

Selezionare “Preferenze per i feed”;

Procedere su “Preferiti”.

Basterà modificare accanto al menu Chi può vedere le persone, le Pagine e l’elenco dei seguiti.

Come nascondere le pagine preferite di Facebook su smartphone

Anche in questo caso, per lo stesso principio dei mi piace, è possibile procedere anche dai dispositivi mobili così da limitare la visibilità delle pagine preferite anche su smartphone. In questo caso, è necessario aprire Facebook e andare su menu e aprire le impostazioni in alto a destra. Procedere su Follower e contenuti pubblici. In questa pagina è possibile scegliere diverse impostazioni di privacy, tra una lista che comprende amici, tutti o solo io.

Nello specifico, per quanto riguarda le pagine e le liste, è necessario procedere su “chi può vedere le persone, le pagine e le liste che segui” per poi procedere scegliendo dalla lista il livello di visibilità. Per salvare le relative modifiche, sarà sufficiente tornare al menu precedente per salvare le modifiche.