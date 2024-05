Come le AirPods Pro ma a 39€: gli auricolari CREATIVE crollano di prezzo su Amazon!

Hai mai sognato di isolarti completamente quando sei nel caos dei mezzi urbani, potendo ascoltare la tua musica in santa pace? Con gli auricolari CREATIVE Zen Air Plus potrai farlo. E non dovrai sborsare cifre astronomiche: basteranno solo 39,99€, tutto grazie al coupon su Amazon!

Tutte le caratteristiche degli auricolari CREATIVE

In termini di prestazioni audio, questi auricolari sono all’avanguardia grazie alla tecnologia Bluetooth LE Audio, che assicura una qualità audio superiore e una maggiore durata della batteria. Ovviamente, uno dei punti di fora è la cancellazione attiva del rumore che, insieme alla modalità ambiente, consente di personalizzare l’esperienza di ascolto. L’ANC ibrido elimina efficacemente i rumori di sottofondo, mentre la modalità ambiente ti permette di rimanere consapevole di tutto ciò che ti circonda senza dover togliere gli auricolari.

Inoltre, la comunicazione durante le chiamate è gestita da ben sei microfoni e alla tecnologia ENC, che filtrano efficacemente i rumori di sottofondo.

La longevità della batteria è un’altra caratteristica importante di questi auricolari. Con fino a 8 ore di riproduzione e fino a 32 ore con la custodia di ricarica, puoi goderti la tua musica per lungo tempo senza preoccuparti della batteria scarica. Inoltre, la ricarica rapida USB-C assicura che gli auricolari siano sempre pronti all’uso.

Questi auricolari pesano solo 4,86 g ciascuno e sono dotati di cuscinetti auricolari in silicone morbido per un comfort duraturo durante l’ascolto. Inoltre, con la classificazione IPX4, sono resistenti agli schizzi e al sudore, rendendoli perfetti per l’uso in palestra.

Indossa gli auricolari CREATIVE Zen Air Plus e scopri la loro incredibile qualità, il tutto a soli 39,99€. Ma ricorda di cliccare sul coupon!