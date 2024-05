Pulisci i tuoi auricolari in un attimo con questo kit 3 in 1 (solo 1€)

TEMU è il pozzo dei desideri dove trovi tutto quello che cerchi a prezzi davvero competitivi. Le spedizioni sono anche abbastanza veloci o comunque mantengono le date promesse. Da oggi pulisci i tuoi auricolari in modo facile e veloce per averli sempre perfetti! Acquista questo kit 3 in 1 a solo 1€ circa.

Si tratta di un’occasione incredibile per uno degli articoli più venduti e utili del mercato. Non solo è perfetto per gli auricolari di nuova generazione con le loro custodie di ricarica, ma anche di altri dispositivi che hanno zone dove si annida lo sporco ed è difficile da combattere.

Pulisci gli auricolari senza problemi

Ecco il Kit 3 in 1 che tutti dovrebbero avere. Pulisci e igienizza i tuoi auricolari per evitare momenti di vergogna quando li estrai davanti agli altri ed è visibile quello sporco fastidioso e antiestetico. La sua dimensione compatta è perfetta per portarlo sempre con te.

Essendo 3 in 1 hai più applicazioni sullo stesso prodotto. La punta metallica raggiunge zone altamente difficili e anche particolarmente sensibili come il contorno cuffiette in prossimità delle reti di protezione delle capsule e dei driver audio.

La spazzola permette di eliminare qualsiasi residuo velocemente e senza danneggiare le superfici. La spugna cilindrica, invece, è perfetta per entrare e pulire in profondità l’alloggio degli auricolari nella loro custodia di ricarica. Acquista questo kit a soli 1€ circa appena su TEMU. La spedizione gratuita è inclusa.