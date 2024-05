-130€ di SCONTO per le CUFFIE di BOSE (tra le migliori di sempre)!

Bose è una garanzia quando si parla di cuffie e dispositivi audio. Le sue Bose QuietComfort SC sono delle cuffie wireless che offrono una cancellazione del rumore eccezionale, capace di farti isolare anche nel caos dei mezzi pubblici! Grazie allo sconto Amazon del -36%, potrai averle a soli 229,95€, anziché i classici 359,95€ di listino: uno ribasso da ben 130,00€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Bose

Con la loro cancellazione del rumore, queste cuffie permettono trasformare il ronzio di un aereo o il frastuono di un caffè affollato in un silenzio quasi sacro, rendendole l’ideale per chi cerca una concentrazione assoluta per il proprio lavoro o per rilassarsi un momento.

Anche il comfort è al top grazie ai morbidi cuscinetti auricolari in memory foam che abbracciano le tue orecchie delicatamente, distribuendo la pressione in modo equo e consentendoti di godere di sessioni di ascolto prolungate senza alcun disagio. E l’archetto leggero e regolabile si adatta alla tua testa come se fosse fatto su misura, garantendo una vestibilità perfetta che rimane inalterata anche quando ti muovi.

Parlando di qualità audio vera e propria, l’equalizzazione regolabile è la ciliegina sulla torta di queste cuffie, offrendoti un suono ricco che puoi modellare secondo i tuoi gusti, enfatizzando o attenuando bassi, medi e alti per trovare il bilanciamento sonoro perfetto. Infine, queste cuffie offrono due modalità di ascolto per un controllo del suono personalizzato: la modalità Quiet che ti isola dal mondo esterno, permettendoti di concentrarti solo sulla tua musica, oltre alla modalità Aware che ti mantiene connesso all’ambiente circostante, ideale per quei momenti in cui devi essere consapevole di ciò che accade intorno a te.

Dimentica il chiasso della vita quotidiana con le cuffie Bose QuietComfort SC a soli 229,95€, risparmiando ben 130,00€ grazie allo sconto Amazon!