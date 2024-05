CREATIVE Zen Air Plus: auricolari wireless STUPENDI al 20% in MENO

La categoria auricolari wireless non è certo una di quelle dove ci sono pochi prodotti e brand a disposizione e a volte questo potrebbe rendere difficile fare una scelta. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere i bellissimi CREATIVE Zen Air Plus a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro. Per averli a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 20% che porta il prezzo a uno dei più bassi mai registrati. Non solo avrai un risparmio notevole ma soprattutto potrai mettere le mani su delle cuffiette Bluetooth davvero eccezionali.

CREATIVE Zen Air Plus: auricolari wireless di qualità

Nonostante il prezzo non sia altissimo questi auricolari wireless sono veramente ottimi. Godono di driver al neodimio da 10 mm con bassi potenti e una connessione a bassissima latenza. Li associ in un attimo ai tuoi dispositivi, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, e mantengono una connessione stabile.

Sono dotati della modalità di riduzione del rumore ibrida e della modalità ambiente. Mentre una ti permette di ascoltare i brani musicali e fare chiamate senza disturbi l’altra ti consente di capire anche cosa succede intorno a te. Sono anche resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi perfette per fare sport. Godono di un’autonomia da ben 8 ore con una singola ricarica e fino a 32 ore grazie alla custodia che potrai ricaricarla anche modalità wireless.

Insomma una vera forza che oggi potrai avere un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi prima che sia tardi e tutto svanisca fiondati su Amazon e acquista i tuoi CREATIVE Zen Air Plus a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro. Per averli a questa cifra ricordati di applicare il coupon in pagina. E non dovrai nemmeno pagare la spedizione se sei iscritto ad Amazon Prime. Se invece ancora non sei abbonato fallo subito cliccando qui e scopri i tanti vantaggi.