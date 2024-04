Come le AirPods ma a 62€: gli AURICOLARI Realme sono pazzeschi a questo prezzo!

Vorresti anche tu le AirPods di Apple ma ti rifiuti di spendere così tanto? Non c’è alcun problema: con le Realme Buds Air 5 Pro avrai pressocché la stessa esperienza a un prezzo notevolmente inferiore. Mentre in origine le avresti pagate 76,34€, con lo sconto scendono a soli 62,99€, e potrai scegliere se prenderle nere o bianche!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Realme Buds Air 5 Pro

Al cuore di queste cuffie, trovi un’architettura acustica rivoluzionaria, che unisce un driver per bassi da 11 mm e un tweeter micro-planare da 6 mm per regalarti un suono ricco, bilanciato e che non lascia alcun dettaglio al caso. Potrai sentire bassi potenti che vibrano e alti cristallini che esaltano ogni sfumatura della tua musica, amplificati ulteriormente dalla tecnologia Realme Boost Dual Engine, che ottimizza i bassi per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Una delle caratteristiche che accomuna questi auricolari con le AirPods di Apple è la cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB che elimina efficacemente i rumori esterni anche negli ambienti più rumorosi. E quando hai bisogno di restare consapevole di ciò che ti circonda potrai attivare la “Modalità Trasparenza” per ascoltare i suoni esterni senza togliere gli auricolari.

L’effetto audio spaziale a 360° ti trasporta in un’esperienza cinematografica, mentre la lunga autonomia fino a 40 ore con una singola carica e la ricarica rapida in soli 10 minuti assicurano che la tua musica non si fermi mai. E con la connettività Bluetooth 5.3, le Realme Buds Air 5 Pro si connettono rapidamente e senza sforzo al tuo smartphone, garantendoti un’esperienza audio fluida e senza interruzioni

Non perdere questa fantastica opportunità per far tuoi gli auricolari Realme Buds Air 5 Pro a un prezzo di appena 62,99€!