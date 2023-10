Come guardare la MotoGP di Thailandia in streaming dall'estero

Segui la quartultima tappa della MotoGP in Thailandia con il Gran Premio sul circuito di Buriram. La diretta streaming della gara verrà trasmessa alle 9:00, orario italiano. Se ti trovi all’estero, ma non vuoi perderti nemmeno un minuto in pista allora devi attrezzarti per aggirare i blocchi regionali imposti dalle varie piattaforme di streaming. Attiva subito NordVPN sul tuo dispositivo.

Grazie ai suoi 5800 server, tutti a tua completa disposizione, posizionati in 61 Paesi del mondo, puoi cambiare la posizione virtuale del tuo device e così accedere alla gara live senza alcun impedimento. Non esistono limiti quando hai in funzione questa VPN speciale che aggiorna i suoi server regolarmente affinché riescano ad aggirare qualsiasi censura e georestrizione imposta. Ma come puoi impostare NordVPN per vedere il Gran Premio di Thailandia?

Primo, installa la sua app ufficiale disponibile per tutti i sistemi operativi, comprese Smart TV. Secondo, registrati con le credenziali inserite al momento dell’iscrizione. Terzo, seleziona un server italiano tra quelli disponibili, meglio se ottimizzato per lo streaming online. Quarto, attiva NordVPN. Quinto, goditi la gara di MotoGP dal tuo dispositivo con posizione virtuale in Italia anche se ti trovi all’estero.

MotoGP di Thailandia: l’orario delle gare

La MotoGP approda in Thailandia per il suo quartultimo Gran Premio. Sul circuito di Buriram tutto si può ancora scrivere. Perciò non perderti l’estenuante lotta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Chi vincerà il titolo 2023? Guarda la gara domenica 29 ottobre 2023 alle 9:00 ora italiana. E se ti trovi all’estero accedi alla piattaforma di streaming con NordVPN, ora in offerta speciale. Vediamo ora la programmazione ufficale:

Domenica 29 ottobre | Diretta

4:40 Warm Up MotoGP

6:00 Gara Moto3

7:15 Gara Moto2

9:00 Gara MotoGP

Domenica 29 ottobre | Differita TV8

9:15 Gara Moto3

10:30 Gara Moto2

12:00 Gara MotoGP

