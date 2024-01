Come guardare le puntate di MasterChef Italia dall'estero in streaming

La tredicesima edizione di Masterchef Italia è entrata nel vivo: per chi si trova all’estero c’è la possibilità di guardare in streaming gli episodi del popolare e apprezzato cooking show. Basta utilizzare una VPN per poi geolocalizzare il proprio IP in Italia, scegliendo un server situato nel nostro Paese per l’accesso alla rete.

La VPN da utilizzare per quest’operazione è NordVPN. Il servizio mette a disposizione diversi server in Italia, permettendo un collegamento rapido a tutti gli utenti che potranno sfruttare un’infrastruttura ottimizzata per lo streaming video. Con la promozione in corso, inoltre, NordVPN è disponibile in sconto a 3,99 euro al mese con la sicurezza di una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 30 giorni.

Una volta attivata la VPN, ci sono due opzioni per vedere Masterchef Italia all’estero. Chi ha un abbnamento Sky può utilizzare l’app di Sky Go e accedere direttamente al programma. In alternativa, è possibile collegarsi a NOW, la piattaforma di streaming di Sky, e attivare il Pass Entertainment da 6,99 euro al mese.

Per accedere a NordVPN è possibile visitare il sito ufficiale della VPN:

Guardare in streaming MasterChef Italia dall’estero: ecco come fare

Per guardare MasterChef Italia dall’estero, in streaming, è sufficiente seguire una semplice procedura:

attivare NordVPN sfruttando la promozione che riduce il costo fino a 3,99 euro al mese

sfruttando la promozione che riduce il costo fino a scaricare l’app di NordVPN sul dispositivo da cui si guarderà il programma (smartphone, tablet, computer etc.)

sul dispositivo da cui si guarderà il programma (smartphone, tablet, computer etc.) aprire l’app e selezionare un server in Italia

collegarsi a Sky Go oppure a NOW per guardare gli episodi di MasterChef Italia

Bastano, quindi, pochi passaggi per poter guardare il cooking show, o qualsiasi altro programma, grazie alla possibilità di spostare il proprio IP dall’estero all’Italia. Per sfruttare la promozione in corso di NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.