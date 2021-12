Come giocare su iPad Mini con un controller Xbox o PS

Sapevate che esiste un modo per giocare con il vostro iPad (anche iPhone) mediante controller esterno bluetooth? Si può utilizzare un joypad ufficiale di Microsoft o Sony o, perché no, uno di quelli compatibili presenti su Amazon. Noi vi consigliamo oggi quelli originali, poiché ci sono alcune limitazioni con i prodotti di terze parti o semplicemente, lag e bug durante la riproduzione dei titoli.

iPad Mini è il prodotto perfetto per il gaming

Complice la sua dimensione contenuta, iPad Mini è il prodotto più interessante della line-up Apple per il gaming. Compatto, portatile, estremamente potente (è dotato del SoC A15).

Quali sono i controller compatibili?

Sicuramente si può giocare a diversi videogames mediante joystick Xbox o Dualshock4 o DualSense (quello di PS5). Tuttavia, bisogna capire che non tutti i titoli supportano il gaming mediante controller. Con Apple Arcade non avrete problemi: moltissime app si possono usare con la periferic (vi consigliamo Oceanhorn 2 e Sonic Racing), mentre dallo store ufficiale, ci sono diverse soluzioni che presentano diversi problemi. Una fra tutte? PUBG Mobile. Il famoso sparatutto di Tencent Games non si può usare con hardware aggiuntivo. Call of Duty Mobile al contrario, invece sì.

C'è da dire che noi vi abbiamo consigliamo iPad Mini, tuttavia, allo stesso prezzo, si trova iPad Air, che è leggermente meno potente (A14 Bionic sotto la scocca), ma presenta molte soluzioni hardware simili. Stesso display, stssso TouchID e medesimo design.

Il prezzo di tutti questi gadget è variabile: molti di questi non si trovano su Amazon a causa della crisi dei semiconduttori e dei chipset, ma vi lasciamo i link così voi possiate salvarli e tenerli sotto controllo. Dateci un occhio perché a volte, i gadget tornano disponibili all'improvviso e senza preavviso.

iPad Mini: 559,00€;

iPad Air: 669,00€;

controller Xbox: 79,99€;

controller DualShock 4: 59,69€;

controller DualSense: 66,61€.

Un ultimo consiglio: con Xbox Game Pass Ultimate (38,99€), il vostro tablet diventerà una fantastica stazione gaming: provare per credere.

Ultima chicca: questo video realizzato da Byte Review vi darà una panoramica ancora più approfondita sulla questione “gaming su iPad”.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPad mini 2021 : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Apple iPad mini 2021 è quello offerto da Ebay: 21,90€. E' la miglior opzione ad oggi

Ecco tutte le offerte accessibili oggi concentrate in questa tabella.