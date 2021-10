iPad Mini (2021): NON BENE, spuntano i primi PROBLEMI

Gli utenti di iPad Mini 2021 lamentano problemi di scolorimento e distorsione al pannello LCD senza alcun motivo. Dopo pochi giorni dal debutto del tablet sul mercato, ecco i primi problemi che spuntano in rete.

iPad Mini: l'LCD non covince, c'è un problema

Subito dopo l'arrivo dell'iPad Mini nei negozi, gli utenti hanno notato un effetto di “scorrimento gelatinoso” sul display del tablet, che Apple afferma essere del tutto normale e non un problema hardware. Sfortunatamente, ora ci sono diverse persone che riscontrano ulteriori bug con il pannello LCD dell'iPad Mini 2021: questa volta notiamo scolorimento e distorsioni.

Come condiviso da un utente su Reddit, alcune unità del tablet di sesta generazione della mela, potrebbero avere un difetto di produzione nel display LCD Liquid Retina da 8,3 pollici. In particolare, un ragazzo ha notato una distorsione e scolorimento quando tocca lo schermo con l'iPad in posizione verticale.

Secondo il rapporto, i bug diventano più evidenti quando iPadOS è impostato in modalità “Dark” e quando l'utente tocca lo schermo con una pressione leggermente più forte del solito, ad esempio quando si tiene premuto qualcosa. Si legge:

Ho ricevuto il mio iPad Mini 6 Wi-Fi da 64 GB circa una settimana fa e ho notato che sembra esserci un problema di spazio sul display LCD: se metti il ​​tuo mini in orientamento verticale (con il pulsante di accensione in alto a destra) premi leggermente su sullo schermo e vedrai distorsione e scolorimento di circa un pollice verso il basso e verso l'interno dall'alto a destra. Sulla maggior parte dei modelli questo accadrà in tre punti lungo la parte superiore del display (quando verticale).

Si nota poi che, anche dopo aver ricevuto un'unità sostitutiva da Apple, perfino il nuovo iPad ha presentato lo stesso problema. Secondo quanto riferito, un dipendente dell'Apple Retail ha detto al cliente che “non sarebbe sorpreso” se l'azienda annunciasse un richiamo per il display dell'iPad Mini 2021.

Per fortuna, stando ai dati raccolti finora, questo non sembra essere un problema hardware molto diffuso. Pochi altri utenti su Reddit hanno riscontrato questo problema, mentre altri affermano di non aver avuto nessun bug.

Voi avete notato ciò con il vostro nuovo tablet?

Fatecelo sapere; ad ogni modo, questo è un terminale fantastico che lo potete portare a casa con 559€; attenti però. Le consegne sono leggermente in ritardo a causa dell'elevatissima domanda. Salvatevi questo link così non appena ritorna disponibile, potrete comprarlo al miglior prezzo e con spedizioni gratuite.

