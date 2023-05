WhatsApp ci SPIA? Accessi SOSPETTI al microfono, anche di notte

La privacy degli utenti è un aspetto su cui gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando con notevole attenzione nell’ultimo periodo. In virtù di questo, lasciano perplessi alcuni insoliti episodi avvenuti di recente.

Google e WhatsApp confermano l’esistenza di un bug che sta causando l’accesso non autorizzato ai microfoni di alcuni smartphone Android. Il problema è stato notato per la prima volta circa un mese fa, ottenendo però maggiore riscontro a seguito di una condivisione messa in atto da un ingegnere di Twitter, resa poi virale dopo l’intervento di Elon Musk.

L’immagine condivisa dall’ingegnere di Twitter, Foad Dabiri, sembra dimostrare che il microfono sia stato attivato più volte in background, pur non essendovi alcuna attività svolta su WhatsApp. Nello screenshot possiamo osservare la Privacy Dashboard di Android, su cui viene tenuta traccia del numero di volte in cui le applicazioni accedono ai microfoni ed alle fotocamere dei dispositivi.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

Come detto, anche Elon Musk ci ha messo lo zampino ritwittando il post di Dabiri, al quale ha poi aggiunto un personale commento: “WhatsApp non è affidabile”.

Di tutta risposta, WhatsApp ha condiviso sempre su Twitter una precisazione nella quale si ipotizza che il problema riscontrato con il microfono non sia causato da un accesso improprio dell’app di messaggistica: si tratterebbe invece della una diretta conseguenza di un bug su Android. Al fine di indagare e risolvere il problema, la stessa Google pare sia stata messa al corrente di questo malfunzionamento, in modo che si possa indagare per una soluzione immediata:

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.

We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023