Telegram si fa sempre più spazio tra le applicazioni di messaggistica e per i suoi 10 anni estende la possibilità di condividere le storie a tutti gli utenti, non più solo i profili Telegram premium. Una novità interessante, che rende Telegram una piattaforma sempre più completa e versatile, in grado di offrire comunicazione e condivisione. Ma in cosa consistono le storie di Telegram e come si possono condividere? Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove storie di Telegram.

Cosa sono le storie di Telegram

La funzione di Telegram per creare e condividere le storie era inizialmente riservata agli utenti Telegram Premium, ma finalmente è diventata accessibile a tutti. Le storie sono un modo per esprimersi in modo creativo e originale, usando immagini, video, testi o adesivi. In sostanza, le storie su Telegram sono dei contenuti multimediali condivisi dagli utenti Telegram che durano 24 ore, o meno per gli utenti premium, possono essere viste da tutti i contatti o da chi si seleziona dalla lista.

Come condividere una storia su Telegram

Per creare e condividere una storia su Telegram, bisogna innanzitutto avere l’ultima versione dell’app Telegram, disponibile per Android e iOS e il proprio profilo personale. Per accedere alla sezione delle storie nell’applicazione, sarà sufficiente aprire la schermata principale e toccare la voce “Chat” o scorrere verso il basso nella schermata principale. In questo modo sarà possibile visualizzare la sezione “La mia storia” e le storie condivise dagli utenti sopra il “cerca” e le chat. Nella pratica, per creare una storia è possibile procedere in due modi, selezionando la “Mia storia” oppure premendo il “+” in alto a destra. Per condividere una storia su Telegram è sufficiente seguire questi passaggi:

Aprire Telegram;

Accedere con i dati;

Selezionare “Chat”;

Premere “La mia storia” in alto, oppure il “+” in alto a destra;

Scattare o caricare una foto o un video;

Aggiungere una didascalia, testo, gif, sticker, emoji, posizione;

Selezionare il tempo 24 ore per tutti gli utenti (6/12/48 ore per gli utenti premium);

Procedere con “Avanti”;

Selezione chi può vedere la storia (tutti, i miei contatti, amici più stretti, contatti selezionati);

Scegliere se consentire lo screenshot;

Selezionare se pubblicare sul profilo;

Terminare con “Pubblica storia”.

Dopo aver seguito questi passaggi la storia è visibile sul profilo per il tempo selezionato dai contatti scelti.

Come eliminare una storia su Telegram

Nel caso in cui la storia pubblicata deve essere eliminata sarà sufficiente andare su “La mia storia”, premere in basso a destra “Elimina storia”, la storia verrà cancellata dal profilo all’istante. Inoltre, è possibile sempre dal proprio profilo personale, procedere su “Impostazioni” per visualizzare tutto l’archivio delle storie pubblicate, per eliminare una storia di Telegram è necessario seguire questi passaggi:

Aprire Telegram;

Selezionare “Impostazioni” in basso a destra;

Scegliere “Le mie storie”;

Premere “Apri archivio”;

Visualizzare le storie archiviate.

Attenzione, le storie eliminate in modo permanente non saranno presenti nell’archivio.

Modificare le storie dopo la condivisione

Le storie su Telegram possono essere modificate anche dopo la condivisione, per farlo è necessario selezionare la propria storia e premere sui tre puntini orizzontali in alto. Dopodiché è possibile modificare alcune impostazioni o informazioni della storia, tra queste: “Chi può vederla” “Modifica storia” “Rimuovi dal profilo” “Salva nella galleria” “Modalità Stealth”. Per capire meglio di cosa si tratta ecco la differenza tra tutte le impostazioni e come modificarle:

Chi può vederla : è l’impostazione per selezionare gli utenti che possono visualizzare la storia, la scelta può ricadere su “Tutti” “I miei contatti” “Amici più stretti” e “Contatti selezionati”, basterà premere su escludi persone, modifica lista o scegli e procedere con “salva lista”;

: è l’impostazione per selezionare gli utenti che possono visualizzare la storia, la scelta può ricadere su “Tutti” “I miei contatti” “Amici più stretti” e “Contatti selezionati”, basterà premere su escludi persone, modifica lista o scegli e procedere con “salva lista”; Modifica storia : permette di aprire il contenuto della storia, la foto o il video, per modificare tutte le informazioni precedentemente inserite, come il testo, la posizione, le gift per poi terminare su “Fatto”;

: permette di aprire il contenuto della storia, la foto o il video, per modificare tutte le informazioni precedentemente inserite, come il testo, la posizione, le gift per poi terminare su “Fatto”; Rimuovi dal profilo : permette di cancellare la storia dal proprio profilo;

: permette di cancellare la storia dal proprio profilo; Salva nella galleria : permette di salvare il contenuto nella galleria personale del telefono per non perdere la storia una volta non più pubblica;

: permette di salvare il contenuto nella galleria personale del telefono per non perdere la storia una volta non più pubblica; Modalità Stealth: permette agli abbonati di Telegram Premium di guardare le storie senza apparire tra le visualizzazioni.

Come visualizzare le storie degli altri utenti su Telegram

Le storie possono essere pubblicate da tutti gli utenti, e ogni utente è libero di scegliere tramite le impostazioni chi e per quanto tempo può vedere la storia. Nel caso in cui la storia è visibile basterà osservare l’elenco in alto vicino “La mia storia” o sul nome dell’utente. Infatti, nel caso in cui il nome dell’utente ha intorno un cerchio colorato verde, significa che è presente una storia, quando il cerchio oppure i segmenti diventano grigi, significa che la storia è già stata visualizzata. È possibile pubblicare più storie alla volta, questo significa che più segmenti saranno presenti intorno all’icona della foto profilo.

Inoltre è possibile salvare le storie degli altri utenti sulla propria galleria, selezionando i tre puntini orizzontali in alto a destra e premendo “Salva nella Galleria”. Infine, per gli abbonati premium con la modalità Stealth è anche possibile nascondere il visualizzato.

Vantaggi e Svantaggi delle Storie su Telegram

Creare e condividere delle storie su Telegram può essere un’esperienza divertente e gratificante, se si segue il buon senso è anche un metodo per creare un legame con i propri contatti. Tuttavia, bisogna anche essere consapevoli dei rischi e dei limiti che le storie comportano, e cercare di mantenere sempre un equilibrio tra la vita online e la vita reale. È infatti importante ricordare che le storie sono un modo per esprimersi in modo creativo e originale, usando diversi tipi di contenuti e di effetti. Purtroppo però espongono a possibili critiche, per questo motivo è sempre opportuno valutare quali contenuti pubblicare.