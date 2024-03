Come BOSE ma a soli 13€: questi Auricolari Wireless sono anche IMPERMEABILI!

Il tuo portafogli è salvo! Grazie a quest’offerta potrai spendere pochissimo portandoti a casa un prodotto davvero al top della qualità. Parliamo degli auricolari senza fili House of Marley Jam TWS che, grazie alla folle offerta a tempo limitato, costano davvero due spicci: solo 13,30€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Wireless

Con 8 ore di riproduzione continua con una singola carica e oltre 32 ore con la custodia di ricarica, potrai goderti la tua musica per tutta la giornata senza preoccuparti di interruzioni. Parlando di qualità audio, i driver audio da 6 mm garantiscono un suono ricco e dettagliato che ti immergerà completamente nelle tue playlist preferite.

Dotati di 2 potenti microfoni e tecnologia avanzata di riduzione del rumore, questi auricolari assicurano chiamate chiare e senza interferenze, anche in ambienti ricchi di rumore. Gli algoritmi avanzati per la cancellazione del rumore di fondo assicurano che la tua voce risulti nitida e definita in ogni situazione.

E con la possibilità di utilizzare solo l’auricolare sinistro, destro o entrambi, potrai adattare la tua esperienza d’ascolto alle tue esigenze. Non mancano neanche i comandi touch che consentono di gestire la musica, le chiamate e l’assistente vocale in modo intuitivo. Inoltre, il design ergonomico e leggero con i tappini in silicone in tre dimensioni garantisce una vestibilità sicura e confortevole per lunghe sessioni d’ascolto.

Certificati IPX4 per la resistenza al sudore e agli schizzi d’acqua, sono anche pronti a resistere a qualsiasi sfida durante le tue attività quotidiane o allenamenti. La custodia di ricarica, dotata di porta USB, offre una soluzione comoda e portatile per mantenere sempre i tuoi auricolari pronti all’uso e al sicuro.

Inizia a utilizzare anche tu gli auricolari senza fili grazie agli ottimi House of Marley Jam TWS scontati a un prezzo di soli 13,30€!