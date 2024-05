Sennheiser HD 660S2 in offerta: il piacere dell'ascolto, per chi vuole il meglio

Le Sennheiser HD 660S2 sono delle cuffie di fascia premium, progettate per offrire un’esperienza d’ascolto di altissimo livello. Queste cuffie open-back hanno un distintivo suono dinamico e dettagliato, pur mantenendo un profilo sonoro neutro con una leggero enfasi nelle frequenze medie-basse.

Le Sennheiser HD 660S2 incarnano l’eccellenza nel suono ad alta fedeltà, offrendo un’esperienza auditiva naturale e rilassata con una qualità del suono impeccabile. Progettate con trasduttori da 42 mm ottimizzati per una ventilazione migliorata, queste cuffie minimizzano la distorsione e massimizzano il controllo dell’aria, grazie a un sistema di magneti con sfiato unico e uno smorzamento a rete in acciaio.

La bobina mobile in alluminio ultraleggera con un’impedenza di 300 ohm, che garantisce una risposta all’impulso eccezionale, permettendo ai bassi di essere potenti ma controllati, arricchendo l’esperienza con un suono intimo e un timbro eccezionale​. Gli utenti possono percepire suoni profondi come la nota più bassa del pianoforte a 27,5 Hz o il battito di un tamburo tra 45 e 60 Hz, avvicinando l’ascoltatore all’ambiente di uno studio di registrazione

Il palcoscenico sonoro di queste cuffie offre una separazione eccezionale degli strumenti e una riproduzione dettagliata delle voci, rendendo ogni traccia distintamente piacevole e immersiva. A scanso di equivoci, le HD 660S2 sono particolarmente indicate per l’uso con amplificatori di qualità dato il loro impedenza di 300 ohm, richiedendo quindi una fonte potente per essere sfruttate al meglio. Vengono fornite con cavi di alta qualità e un adattatore che amplia ulteriormente le opzioni di connessione.

