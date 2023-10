WhatsApp: chat private più sicure grazie al CODICE SEGRETO

WhatsApp sta attualmente rilasciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta: nello specifico, la release 2.23.21.9 per Android porta con sé un’importante novità in termini di privacy e sicurezza degli utenti.

In questa versione è infatti possibile scovare tracce di una funzionalità grazie a cui creare un codice segreto per le conversazioni bloccate tramite lucchetto chat, che ne semplificherà l’identificazione anche sui dispositivi collegati.

Cos’è il codice segreto di WhatsApp

Per chiarire meglio le idee, è utile dare uno sguardo allo screenshot che il team di WABetaInfo ha condiviso proprio in queste ore sul suo blog:

Come si può notare, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando ad una nuova schermata che permetterà agli utenti di creare un codice segreto per le chat protette. La sua attivazione darà anche modo di individuare più facilmente quelle specifiche conversazioni tramite la barra di ricerca integrata nell’app. Da sottolineare come il tutto sarà funzionante anche sui dispositivi collegati.

Secondo le indicazioni fornite nel processo di configurazione, WhatsApp suggerisce l’utilizzo di una parola o di una semplice emoji per garantire un accesso rapido e sicuro. La prospettiva di questa novità è stata accolta molto positivamente, tenendo conto del fatto che diversi utenti, negli ultimi mesi, avessero lamentato la mancanza di un supporto per le chat bloccate proprio dai dispositivi collegati.

Con l’introduzione del codice segreto, WhatsApp offrirà dunque la possibilità di sincronizzare le chat bloccate su ogni postazione, il che rappresenta un notevole miglioramento nell’esperienza di utilizzo. Trattandosi però di una funzione in fase di sviluppo, bisognerà attendere ancora un po’ prima che questa venga resta disponibile prima sul circuito beta e poi sul client ufficiale di WhatsApp.