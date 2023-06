Come accedere a Prime Video USA dall'Italia

Hai da poco scoperto che su Prime Video USA ci sono tantissimi film e serie TV che in Italia non sono disponibili? Probabilmente tra questi hai notato anche titoli che vorresti assolutamente vedere, ma sei in Italia. Come puoi accedere senza pericoli a questo ricco catalogo esclusivo e senza doverti trasferire negli Stati Uniti d’America? Semplice, installa subito NordVPN.

La scelta di questa VPN non è a caso. Infatti, si tratta di uno dei pochissimi provider esistenti che aggiorna costantemente i server di sua proprietà affinché questi siano in ogni momento pronti per bypassare i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming live e on demand in abbonamento. Con oltre 57000 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo non avrai più limitazioni.

Perciò, con NordVPN installata sui tuoi dispositivi, c’è Prime Video USA ad aspettarti insieme a tutti i suoi contenuti esclusivi. Che tu sia in Italia o in un altro Paese non ci sono problemi. In modo semplice e veloce avrai libero accesso al suo ricco catalogo pronto per vedere le ultime novità così come tutti i film e le serie TV che finora ti sei perso. Vediamo insieme come puoi farlo.

Prime Video USA: imposta ora NordVPN per uno streaming senza limiti

Con NordVPN a tua disposizione puoi dire addio a qualsiasi censura, georestrizione e blocco regionale e puoi entrare nel mondo di Prime Video USA. Devi solo scaricare l’app ufficiale di questa VPN e installarla sui tuoi dispositivi. Con un abbonamento standard puoi attivarla su 6 device contemporaneamente, senza costi aggiuntivi. Dopodiché avviala accedendo con le credenziali registrate durante il momento dell’acquisto.

Ora sei pronto per aprire l’app e selezionare un server americano così da concederti l’accesso immediato a Prime Video USA, dopo aver scaricato l’app ufficiale e installata sul tuo dispositivo ovviamente. Con NordVPN hai libero accesso su tutto sicuro di avere dalla tua parte la migliore VPN in merito a sicurezza e privacy. Inoltre, il tuo streaming sarà ottimizzato grazie ai server con larghezza di banda illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.