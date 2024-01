Come accedere alle piattaforme FAST di streaming gratis

Probabilmente hai sentito anche tu parlare dei FAST Channels. Se non sai bene di cosa si tratta ti farà piacere sapere che sono delle piattaforme FAST di streaming gratis che trasmettono contenuti per lo più in diretta. Tutto senza richiedere al costo per l’accesso. Queste piattaforme si autoalimentano attraverso il flusso di pubblicità mirate secondo il tracciamento dell’utente che dà il suo consenso.

Se questo ti dà fastidio, ma non vuoi assolutamente perderti una novità simile, allora farai bene a installare ExpressVPN sui tuoi dispositivi. Questa applicazione altro non è che una VPN in grado di rendere completamente anonime le tue informazioni quando sei online. In altre parole, veicola la tua connessione in un tunnel criptato per rendere invisibili i dati con una crittografia militare AES 256 Bit.

Piattaforme Fast di streaming gratis: come accedere a tutte

Sono davvero tanti i Fast Channels disponibili online. Queste piattaforme FAST di streaming gratis sono in forte espansione ed evoluzione. Prima di vedere l’elenco di quelle disponibili è necessario fare una precisazione. Molte di queste non sono disponibili in Italia per via dei blocchi regionali. Si tratta di georestrizioni legate all’accesso di utenti solo per determinate aree. Puoi aggirarle installando ExpressVPN e collegandoti al server di quel determinato Paese dove è disponibile la piattaforma.

Questo vantaggio è utile anche per accedere al tuo abbonamento streaming italiano quando ti trovi all’estero. Ora vediamo insieme quali sono le app di streaming che trasmettono i Fast Channels completamente gratis e senza abbonamento, ma con pubblicità mirate con tracciamento dati dell’utente che noi eluderemo con EspressVPN:

Freevee

LG Channels

Plex

Pluto TV

Samsung TV Plus

Sling Freestream

Sony Bravia Core

The Roku Channel

Tivo+

Tubi

Vidaa Free

Xumo Play

