ColorOS 12 è in arrivo su questi smartphone OPPO: la lista completa

L'impegno di OPPO nel settore mobile si declina anche in una nuova attenzione al supporto software per i suoi smartphone che, secondo le ultime indicazioni pubblicate dal colosso sulla propria comunity, riceveranno presto il tanto atteso aggiornamento a ColorOS 12 a partire dal 24 di marzo.

L'azienda, infatti, ha svelato la roadmap ufficiale per quanto rilascia l'aggiornamento a ColorOS 12 sia in versione beta che in versione stabile.

ColorOS 12 di OPPO è in arrivo su questi smartphone a marzo

Ecco la lista completa degli smartphone che riceveranno la beta di ColorOS 12 in questo mese:

OPPO A53s 5G, il 15 marzo in India;

OPPO Reno 4 Z 5G, il 16 marzo in Thailandia e nelle Filippine;

OPPO Reno 7 Pro 5G, il 29 marzo in India.

Questa, invece, è la lista degli smartphone che riceveranno la versione stabile di ColorOS 12:

OPPO Reno 5 Pro 5G, il 24 marzo in Thailandia;

OPPO Reno 5 F, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO Reno 4 F, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO F19 Pro, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO F17 Pro, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO A94, il 29 marzo negli Emirati Arabi Uniti;

OPPO A93, il 29 marzo negli Emirati Arabi Uniti;

OPPO Reno 4 Pro, il 31 marzo in India e Indonesia;

OPPO Reno 4, il 31 marzo in Indonesia.

Come avrete sicuramente notato, i firmware in questione saranno disponibili per i device commercializzati in India, Thailandia, Filippine e negli Emirati Arabi Uniti; non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda l'arrivo in Europa.

L'inizio del 2022 è ricco di interessanti novità per il colosso cinese: non solo l'azienda ha svelato la nuova e potente OPPO Find X5 Series al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona – i nuovi smartphone hanno già superato i volumi di vendita raggiunti l'anno scorso dalla serie Find X3 -, ma ha anche presentato il nuovo device di fascia media OPPO Reno7 Z 5G e si prepara anche al lancio di uno smartphone “flagship ultra” con specifiche incredibili.