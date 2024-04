Grazie a Coinbase acquisti con le tue criptovalute ovunque

Pensando alle criptovalute magari ti immagini asset digitali che acquisti e vendi per detenerli in un portafoglio su qualche exchange per poi convertirli in valuta fiat e trasferirli sul tuo conto corrente. Con Coinbase c’è anche questo, ma non è soltanto questo. Infatti, oltre ad avere una gestione avanzata delle tue crypto puoi anche usarle per acquistare ovunque. Sì, hai capito bene. Grazie a questa piattaforma hai la possibilità di acquistare quello che vuoi con le tue criptovalute. Apri subito un conto gratuito.

Una volta aperta la tua posizione su questo exchange ed effettuato il tuo primo deposito hai la possibilità di richiedere la praticissima Coinbase Card. Si tratta di una comunissima Carta di Debito Visa che all’apparenza sembra uguale a tutte le altre. La differenza è che con questa puoi decidere di pagare in valuta fiat o in criptovalute sia online che in tutti i negozi fisici del mondo. I vantaggi sono tutti in questa soluzione efficiente e praticissima, che rende utili le tue crypto e i tuoi asset digitali.

Prima di tutto hai zero commissioni nascoste. Acquisti e prelevi senza costi aggiuntivi, dove e quando vuoi. Inoltre, detenere questa Carta di Debito Visa non ti costerà nulla. Infatti, non è previsto alcun canone annuo. Tutto completamente gratis, semplicemente compatibile con il tuo conto Coinbase. Puoi effettuare pagamenti online e nei negozi con la massima tranquillità. Infatti, è dotata di funzionalità di sicurezza eccellenti che includono anche l’autenticazione a 2 fattori, il blocco della carta, il cambio pin e molto altro.

Coinbase è il conto crypto su misura per te

Con Coinbase ottieni una soluzione per le tue criptovalute su misura per te. Non tenerle ferme e inutilizzate, ma approfitta del loro potenziale acquistando ovunque tu sia senza limiti. Un enorme vantaggio vero? Allora non perdere altro tempo. Apri subito un conto gratuito.

Fai tutto online e con l’app multi-dispositivo porti con te le tue criptovalute e le gestisci direttamente dal tuo smartphone, in modo comodo e veloce. Grazie alla sua piattaforma intuitiva hai il piacere di gestire asset digitali, criptovalute, NFT e altro ancora.