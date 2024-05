Viabuy: ottieni subito la carta prepagata pensata per le tue vacanze

Visto l’imminente arrivo dell’estate, potresti aver già prenotato le tue vacanze e starai pensando a tutti i preparativi per goderti un periodo di totale relax. Anche lato pagamenti, c’è un aspetto da tenere sempre in considerazione. Se sei alla ricerca della soluzione perfetta, allora Viabuy ha ciò che fa per te. Attivando subito il conto online con IBAN personale senza banca né stress, avrai modo di ricevere una utilissima carta prepagata Mastercard che è studiata su misura per le tue esigenze. La ricevi a casa in pochi giorni e puoi ricaricarla istantaneamente. Sfrutta subito l’iniziativa, resterai sbalordito da ciò che puoi farci.

Carta Viabuy: la prepagata senza stress e spese nascoste

La nuova prepagata Mastercard di Viabuy è una comoda alternativa alle carte di credito che puoi ottenere subito aprendo un conto online. Ti bastano soli 8 minuti e avrai fatto, senza documenti e scartoffie varie da compilare. Come spiegato sul sito ufficiale, infatti, la verifica avviene completamente in rete e la tua Mastercard ti verrà consegnata entro pochi giorni.

Per le tue vacanze, con la Prepaid Viabuy hai modo di sfruttare il circuito di pagamento Mastercard con la massima accettazione ovunque tu sia in tutto il mondo. I numeri sono in rilievo, per un feeling tattile molto piacevole ed elegante. E avrai modo di controllare le tue spese in qualsiasi momento, con il solo denaro che hai caricato sul conto.

Sarà tutto più semplice, grazie al sistema di ricarica istantaneo ovunque tu sia. La carta viene infatti emessa da un istituto di moneta elettronica che è regolamentato ed autorizzato dall’Unione Europea. E c’è anche la garanzia di rimborso totale Zero Liability, così da essere protetto da eventuali frodi. Devi attivare subito questa soluzione per le tue vacanze, è un’occasione unica!