CMF Phone (1) torna a 179€ su Amazon: a questo prezzo non ha rivali

Il CMF Phone (1) cala di prezzo con la nuova offerta Amazon ed è ora disponibile al prezzo scontato di 179 euro, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni e di effettuare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

CMF Phone (1): la scheda tecnica

Il CMF Phone (1) è dotato del SoC MediaTek Dimensity 7300, per distacco il chip più potente a cui si può ambire in questa fascia di prezzo. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W, e una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 2 major update in arrivo nel corso del prossimo futuro.

