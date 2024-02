Cifotono smart Amazon Ring in offerta: il prezzo diminuisce del 30%

Il Ring Video Doorbell di Amazon è un videocitofono di seconda generazione che offre una visione in HD a 1080p per consentirti di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi alla tua porta direttamente dal tuo smartphone, tablet o PC. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 30% al prezzo di 69,99€, rappresenta un’opportunità da non perdere.

Questa nuova versione del Ring Video Doorbell presenta miglioramenti significativi nella rilevazione del movimento e una visione notturna più nitida, garantendo notifiche in tempo reale quando qualcuno suona alla porta o viene rilevato un movimento. Può essere alimentato tramite la batteria ricaricabile integrata o tramite il sistema di cavi del tuo videocitofono per un’energia costante.

L’installazione è semplice e veloce: basta collegare il Ring Video Doorbell alla rete Wi-Fi tramite l’app Ring e fissarlo alla parete con gli attrezzi inclusi. Inoltre, è compatibile con dispositivi Alexa, consentendo di attivare la funzione Annunci per ricevere notifiche quando qualcuno suona il campanello o viene rilevato un movimento.

Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Tuttavia, per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti esserti perso, è possibile abbonarsi al piano Ring Protect: riceverai un periodo di prova gratuito di 30 giorni incluso con l’acquisto del dispositivo.

Il Ring Video Doorbell di Amazon è un videocitofono avanzato e affidabile che offre una protezione completa per la tua casa. Con le sue caratteristiche di rilevamento del movimento migliorato, visione notturna nitida e facilità d’uso, è un ottimo investimento per la sicurezza della tua abitazione. Con lo sconto attuale del 30% su Amazon, è da acquistare prima di subito: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.