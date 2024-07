Cialde Caffè Borbone ESE a soli 13 centesimi una su Amazon

Proprio come al bar, l’espresso che puoi farti con le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera è davvero fantastico. Queste cialde sono compatibili con tutte le macchine a uso domestico ESE 44mm. Ottieni un risultato perfetto per i tuoi momenti di piacere! Acquistale a soli 13 centesimi l’una.

Si tratta di un’offerta incredibile che trovi solamente su Amazon. Ti consigliamo di essere particolarmente veloce a metterle in carrello perché si tratta di una promozione a tempo. Quindi potrebbe terminare da un momento all’altro. La tua iscrizione a Prime ti dà diritto alla consegna gratuita.

Cialde Caffè Borbone Miscela Nera ESE: la scelta perfetta

Scegli l’espresso giusto per ogni momento della giornata. Con le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera ESE 44mm non sbagli una tazza. Il suo gusto intendo e il suo sapore marcato fanno di questo espresso la scelta perfetta per chi non si accontenta mai.

La Miscela Nera offre una selezione curata delle migliori coltivazioni di caffè che rispettano la tipica tradizione del vero caffè napoletano, ricca e cremosa proprio come al bar. Al palato questo caffè è cremoso e vellutato, per un piacere unico e inimitabile.

Ogni cialda è confezionata singolarmente per mantenere l’esatta fragranza e il profumo del chicco appena macinato dopo la tostatura. L’incarto è riciclabile e la cialda 100% compostabile. Acquista Miscela Nera a soli 13 centesimi a cialda.