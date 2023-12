Chromecast con Google TV: MEGA sconto del 25% su Amazon

Se sei alla ricerca di un’esperienza di streaming senza paragoni, non perdere l’occasione di acquistare il Chromecast con Google TV, attualmente in super sconto del 25% su Amazon. Questo dispositivo rivoluzionario trasformerà il modo in cui guardi film, serie TV e molto altro ancora. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,90 euro, anziché 39,99 euro.



Una delle caratteristiche principali del Chromecast con Google TV è la schermata Home intuitiva, che ti offre un accesso rapido a film e serie TV dai tuoi servizi preferiti. Naviga senza sforzo tra le tue piattaforme di streaming grazie a un’interfaccia user-friendly che mette a tua disposizione tutto ciò che desideri guardare in un unico luogo.

L’esperienza personalizzata raggiunge nuovi livelli grazie ai consigli su misura forniti dal dispositivo. Grazie all’analisi dei tuoi abbonamenti, delle abitudini di visualizzazione e dei contenuti di tua proprietà, il Chromecast ti suggerirà opzioni che rispecchiano i tuoi gusti in modo accurato.

Per le famiglie, il Chromecast con Google TV offre la possibilità di creare profili per bambini, garantendo un ambiente sicuro e adatto a contenuti appropriati per tutte le età. Con il Controllo genitori, hai il controllo completo sul tempo di visualizzazione e l’orario di andare a dormire, consentendo una gestione flessibile e responsabile dell’intrattenimento.

Il telecomando incluso è dotato di un pulsante dell’assistente vocale, che ti permette di controllare il dispositivo con facilità. Basta premere il pulsante e dire cosa vuoi guardare o utilizzare comandi vocali per cercare per stato d’animo, genere o interprete. Puoi anche riprodurre la tua musica preferita e ricevere risposte immediate alle tue domande.

Configurare il Chromecast con Google TV è un gioco da ragazzi. Collega il dispositivo alla porta HDMI della tua TV, connettilo al Wi-Fi e inizia lo streaming senza complicazioni.

