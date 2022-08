Chiavetta USB 128GB: spazio e velocità in un corpo minuscolo (24€)

La chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus da 128GB rappresenta il connubio perfetto tra dimensioni ultra compatte ed elevata quantità di memoria interna per salvare documenti e file multimediali da portare con te ovunque. Ad un prezzo del genere è quasi impossibile trovare penne USB con un simile spazio d’archiviazione.

Devi approfittarne subito, prima che le offerte di settembre su Amazon terminino: effettua ora il tuo acquisto e, con uno sconto eccezionale del 45%, la chiavetta Samsung sarà tua con poco più di 24 euro ed un risparmio di circa 21 euro.

Chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus da 128GB a prezzo stracciato con le offerte di settembre su Amazon

Questa microscopica chiavetta USB può contare su una velocità di lettura fino a 400 megabyte al secondo: massime performance senza inutili perdite di tempo.

Garantita la piena compatibilità con lo standard USB 3.1 e versioni precedenti. Un apparecchio solido e robusto, resistente ad acqua, campi magnetici, alte temperature ed urti. Il form factor in stile portachiavi consentirà un aggancio solido per evitarne lo smarrimento accidentale.

Non perdere tempo, rischiando che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus da 128GB: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa grazie alle offerte di settembre su Amazon, la riceverai in brevissimo tempo.

