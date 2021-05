Secondo quanto si apprende, Nintendo Switch non si può fermare; le vendite di console e i giochi si combinano per quello che sembra essere… un anno semplicemente eccezionale.

Nintendo Switch è come il vino: migliora di anno in anno

Le vendite di Switch sono aumentate del 44% da gennaio a marzo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I numeri di oggi portano le vendite totali di Switch a 28,83 milioni per l’anno fiscale, in aumento del 37% rispetto ai 21 milioni di console che la società ha spedito l’anno precedente e battendo le previsioni riviste della società stessa.

A febbraio, Nintendo ha aumentato le sue previsioni annuali a 26,5 milioni di unità Switch per l’anno fiscale terminato il 31 marzo sulla forza della maggiore domanda ottenuta durante la pandemia da CoVid-19, un numero che era già stato aumentato da 19 milioni di unità all’inizio dell’anno.

La cifra delle vendite a vita fino ad oggi si attesta a 84,59 milioni di unità Switch vendute in tutto il mondo dal suo lancio nel 2017, raggiungendo i 101,63 milioni di vendite a vita della console Wii.

Anche le vendite di giochi per l’anno sono aumentate del 37%, vendendo 230,88 milioni di unità rispetto ai 168,72 milioni di unità dell’anno fiscale precedente, guidato da Animal Crossing: New Horizons con 20,85 milioni di unità vendute. Altri titoli degni di nota sono Mario Kart 8 Deluxe (10,62 milioni di unità), Super Mario 3D All-Star (9,01 milioni di unità) e Ring Fit Adventure (7,38 milioni di unità). Il nuovo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ha venduto 5,59 milioni di unità.

Guardando al futuro, l’azienda ha in programma di rilasciare una Switch Lite blu a maggio. La società sta inoltre preparando il lancio globale di altri titoli software proprietari, tra cui Miitopia a maggio, Mario Golf: Super Rush a giugno e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a luglio. Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl sono previsti per la fine del 2021. Nintendo afferma che sta lavorando con Niantic “per sviluppare una nuova applicazione con Pikmin per dispositivi intelligenti” che sarà rilasciata nella seconda metà del 2021.

Si dice che Nintendo stia lavorando ad una Switch Pro con uscita 4K per competere al meglio con le console Xbox e PlayStation più potenti. Si dice che disporrà di un pannello OLED 720p da 7 pollici più grande costruito da Samsung che entrerà in produzione di massa a giugno per l’assemblaggio di luglio.

