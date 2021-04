Nuovi insetti e inediti pesci tutti da catturare in arrivo con l’update di aprile per Animal Crossing: New Horizons. Sbrigatevi: è la vostra ultima possibilità per catturare una tarantola. Nel gioco, ovviamente.

Animal Crossing: cosa cambia con il nuovo update?

Aprile è arrivato e con l’avvento del nuovo mese, arriva anche un nuovo fantastico update per il videogame più venduto in casa Nintendo, Animal Crossing: New Horizons. Il nuovo firmware porta con sé insetti, pesci e creature marine così come abbiamo visto a marzo e come vedremo il prossimo mese.

Se giocate a questo capolavoro sin dal suo lancio avvenuto lo scorso anno, probabilmente avrete già catturato molte di queste creature. Se, tuttavia, vi siete persi qualcosa per strada o avete iniziato a giocare soltanto di recente, questo mese sarà un ottimo momento per andare a caccia di insetti, pescare o fare immersioni.

Catturare ogni insetto e pesce in New Horizons vi consentirà di completare due mostre del museo e sbloccare due ricette fai-da-te dello strumento d’oro: la canna da pesca d’oro e la rete d’oro.

L’inizio di ogni mese vede una serie di insetti, pesci e creature marine lasciare la vostra isola. Se vi dimenticherete di catturare una di queste creature o semplicemente non riuscite a trovarla, dovrete aspettare che ritornino sulle coste della vostra piattaforma e questo potrebbe richiedere alcuni mesi.

Vi consigliamo di catturare le creature in partenza all’inizio del mese, in modo da non dover correre per la vostra isola negli ultimi giorni del mese.

Ricordiamo che questo titolo è diventato una pietra miliare all’interno di casa Nintendo; i guadagni per la casa nipponica sono stati incredibili e sono stati supportati da un’eccellente campagna marketing e dalla pandemia da CoVid-19 che ha costretto moltissime persone a rimanere più tempo in casa e dedicarsi così agli svaghi domestici, come i videogiochi.

