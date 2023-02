Chi fa il reso e chi può approfittarne: -30% fino al 21 marzo

Reso loro, occasione tua. Su Amazon, infatti, la vetrina degli oggetti usati si è arricchita di un ampio elenco di opportunità che da qui al 21 marzo saranno disponibili con uno sconto extra del 30%. Attenzione, però: non si tratta di prodotti scadenti o rovinati, ma in molti casi delle occasioni vere e proprie che nulla hanno da invidiare ai prodotti nuovi. Trattasi infatti in molti casi di semplici prodotti oggetto di reso dopo l’acquisto, prodotti appena “assaggiati” e immediatamente rispediti ad Amazon per svariati motivi: scelta sbagliata, incompatibilità o altro ancora.

L’elenco dei prodotti è estremamente ampio. Qualche esempio in ambito connettività:

Disponibile altresì un microfono professionale Blue Yeti X ideale per streaming, podcast e attività di creator:

Ci sono inoltre tastiere come la Logitech Slim Folio per iPad, la compatta Logitech MK540 o la tradizionale MK330.

Non mandano i monitor, inoltre, con occasioni di alto rango su device come il Predator X34P curvo, oppure laptop che vanno dal Chromebook Acer al HUAWEI MateBook D15. Penne digitali, custodie, cavi, toner e molto altro ancora completano una vetrina estremamente ricca di occasioni, dove gran parte dei dispositivi è francobollata come in “ottime condizioni” (dunque senza problemi tecnici né estetici).

Prima di acquistare si consiglia di leggere i dettagli per verificare eventuali imperfezioni segnalate, ma quando l’etichetta “ottime condizioni” compare sopra il prezzo ecco che l’occasione è realmente servita.

Come si acquista

Amazon ha predisposto una pagina apposita per spiegare come verificare il prezzo su queste speciali promozioni. Spiega il gruppo che per riscattare lo sconto occorre:

aggiungere al carrello uno degli articoli inclusi nell’offerta andare sul carrello verificare che lo sconto sia stato automaticamente applicato procedere con il pagamento

Così come è stato facile il reso per qualcuno prima di oggi, altrettanto facile sarà acquistare medesimo prodotto ad un prezzo inferiore. Bastano un pizzico di attenzione, un pizzico di fortuna e un click.

