ChatGPT, come usarlo SENZA account: la novità è ora UFFICIALE

ChatGPT, fin dal suo esordio, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo dell’intelligenza artificiale. Dopo il chatbot di OpenAI sono nati altri servizi simili che tuttavia, a differenza del primo, è possibile usare anche senza registrazione.

Uno dei principali vantaggi della concorrenza, però, non sarà più tale: la stessa OpenAI ha infatti dichiarato che si potrà utilizzare ChatGPT senza account, istantaneamente e senza effettuare il login.

Per usare ChatGPT non serve più la registrazione

Usare ChatGPT senza registrazione sarà ovviamente diverso: ad esempio non potrai accedere alla cronologia, oppure sfruttare funzionalità aggiuntive come le conversazioni vocali e le istruzioni personalizzate. Tuttavia, per un utilizzo al volo o più sporadico, è una soluzione certamente apprezzata visto che, come spesso accade anche per altre applicazioni, la necessità di creare un account scoraggia l’utente “frettoloso” che ricerca poi alternative più pratiche e veloci.

We’re rolling out the ability to start using ChatGPT instantly, without needing to sign-up, so it's even easier to experience the potential of AI. https://t.co/juhjKfQaoD pic.twitter.com/TIVoX8KFDB — OpenAI (@OpenAI) April 1, 2024

Per utilizzare ChatGPT senza account bisogna semplicemente accedere al link ufficiale fornito da OpenAI. In alto a destra sarà visibile il pulsante “Try ChatGPT”: cliccando su di esso, verrà visualizzata la classica pagina tramite cui interagire con il chatboat. Al momento la maggioranza degli utenti italiani, dopo aver cliccato in corrispondenza del suddetto tasto, visualizza tipica schermata di accesso per inserire le proprie credenziali ma, già nelle prossime ore, l’utilizzo di ChatGPT senza login dovrebbe essere abilitato.