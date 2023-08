Champions League Playoff: le migliori soluzioni streaming

Tutto è pronto per l’inizio dei Playoff di Champions League. Questo evento estivo molto atteso definirà le squadre che entreranno a pieno titolo nel torneo più importante d’Europa. Segnati le date: 22, 23, 29 e 30 agosto 2023. Potrai vedere tutti i match in diretta streaming dalle piattaforme che solitamente detengono i diritti per questo torneo: Mediaset Infinity, NOW TV e Prime Video.

Champions League Playoff: il calendario delle partite

Come dicevamo, nei giorni del 22, 23, 29 e 30 agosto 2023 si giocano i Playoff di Champions League. Si tratta di un appuntamento molto importante per le squadre che si batteranno sul tappeto verde per portare a casa la vittoria. Ma ora veniamo al calendario delle partite:

Martedì 22 agosto 2023

21:00 Anversa-Dinamo Zagabria o AEK

21:00 Rangers-PSV Eindhoven

21:00 Rakow-Copenhagen

21:00 Molde FK-Galatasaray

21:00 Braga-Panathinaikos

21:00 Maccabi Haifa-Young Boys

21:00 Young Boys-Maccabi Haifa

21:00 Galatasaray-Molde FK

21:00 Panathinaikos-Braga

21:00 Copenhagen-Rakow

21:00 Dinamo Zagabria o AEK-Anversa

21:00 PSV Eindhoven-Rangers

