Cerchi un desktop economico ed elegante? Questo Lenovo in offerta fa il caso tuo!

Il Lenovo IdeaCentre 3 è il desktop ideale per chi cerca performance e stile. Esclusivamente disponibile su Amazon, questo gioiello della tecnologia è ora offerto a un prezzo incredibile di 499,00 €, con una riduzione del 13% rispetto al suo recente prezzo più basso di 575,04€.

Il cuore di questo desktop è il potente processore AMD Ryzen 5 3500U, noto per offrire ottime prestazioni mantenendo consumi energetici contenuti. L’archiviazione non è mai stata così flessibile. Con il Lenovo IdeaCentre 3, si ha la possibilità di godere delle velocità fulminee offerte da un SSD da 512 GB o, se necessario, di ampliare la capacità con un hard disk da 2 TB.

La memoria RAM da 8 GB, espandibile fino a 16 GB, assicura che ogni operazione, sia essa lavorativa o legata al gioco, venga eseguita senza intoppi. Esteticamente, l’IdeaCentre 3 è un vero gioiello. Fornito con una tastiera e un mouse USB in nero, il suo design minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

In termini di connettività, Lenovo ha pensato davvero a tutto. Sei porte USB 3.1 sono a disposizione, con quattro di esse posizionate comodamente nella parte anteriore del case. Ma non è tutto: due ulteriori porte USB 2.0, un lettore di schede 7-in-1 e una porta HDMI assicurano che ogni esigenza di connessione venga soddisfatta. Ti suggeriamo di non farti scappare questo desktop di fascia media, oggi proposto ad un prezzo davvero competitivo!