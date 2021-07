Il diffusore e umidificatore di Meross è in offerta su Amazon a soli 33,99€. Il ribasso del 38% ti permette di risparmiare ben ventuno euro sul prezzo di base e portarti a casa un prodotto che è un gioiellino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Diffusore e umidificatore intelligente: cosa devi sapere a riguardo

In termini di prodotti smart, Meross è una garanzia. Amato da migliaia di consumatori, questo marchio crea dispositivi che non deludono e sanno soddisfare le più grandi aspettative. Per questo motivo amerai fin dal primo utilizzo questo diffusore e umidificatore intelligente.

Con un design molto bello e richiamante la natura, lo posizioni su un mobile a tua scelta e lo gestisci con un solo tap. Infatti lo puoi controllare sia mediante l'apposita applicazione su smartphone che sfruttando la tua voce e servendoti di Amazon Alexa o Google Assistant se li hai in casa.

Sparge in tutta la tua casa un profumo paradisiaco mediante gli oli essenziali che più ti aggradano. In più la funzione di umidificatore ad ultrasuoni è letteralmente silenziosa così da non creare fastidiosi ronzii e poterla attivare anche durante la notte.

Ultima chicca? È presente un'illuminazione RGB che personalizzi come meglio credi per avere quel tocco in più. Illumina la stanza creando giochi di luce pazzeschi.

Acquista subito il tuo diffusore e umidificatore intelligente di Meross su Amazon a soli 33,99€. Approfitta dell'offerta, se lo ordini ora lo ricevi in sole 24 ore a casa tua, ma devi essere abbonato Prime. Se invece sei cliente standard ecco un trucchetto: scegli la consegna nei punti di ritiro e non pagherai un euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

