Caricabatterie USB C a DOPPIA porta: bastano 10€ con 2 sconti

Il versatile caricabatterie USB C a doppia porta Novoo RG35, durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, è il prodotto più indicato e conveniente per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici con estrema velocità e simultaneamente. In virtù delle sue caratteristiche tecniche distintive, è irrinunciabile per chiunque cerchi performance al top spendendo il meno possibile.

Grazie ad uno sconto iniziale del 19% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 20% da spuntare in pagina, questo caricabatterie USB C a 2 ingressi sarà tuo ad un prezzo di appena 10 euro anziché 16 euro: effettua il tuo acquisto su Amazon prima che l’offerta termini.

Doppio sconto per il caricabatterie USB C Novoo

Novoo RG35 è alimentato dalla tecnologia GaN III, che non solo migliora le prestazioni del caricabatterie USB C ma garantisce anche la massima sicurezza durante la ricarica. Protezioni integrate contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito: il tutto nonostante una potenza totale in uscita pari a ben 35W.

Va senza dubbio sottolineata l’ottima qualità costruttiva: l’apparecchio è incredibilmente compatto e leggero, semplicissimo da portare con sé ovunque. Stiamo inoltre parlando di un caricabatterie USB C perfettamente compatibile con i prodotti di tutti i marchi più noti, compresi iPhone di Apple e smartphone Samsung Galaxy.

Ascolta l’istinto, le scorte disponibili finiranno da un momento all’altro: metti nel carrello il tuo nuovo caricabatterie USB C a doppia porta, spesa minima e spedizione rapidissima direttamente a casa.