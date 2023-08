Canone zero e fino a 200€ di Buoni Amazon con il conto di Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole diventa, in questo momento, la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, l’istituto mette a disposizione un conto a canone zero con carta di debito inclusa, con prelievi gratis agli ATM Crédit Agricole, e bonifici gratis.

C’è anche la possibilità di accedere al Conto Deposito con interessi al 3,5% per un investimento annuale (12 mesi). La promozione in corso è ancora più conveniente: per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon in regalo.

All’apertura, con la richiesta della carta di debito, è possibile ottenere un Buono Amazon da 50 euro. Un altro buono di pari valore è disponibile richiedendo il Conto Deposito mentre utilizzando la carta di debito si ottengono fino a 100 euro di buono aggiuntivo per un valore massimo di 200 euro.

Per aprire il Conto Online di Crédit Agricole è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto Online di Crédit Agricole: canone zero e fino a 200 euro di Buoni Amazon

I nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole riceveranno fino a 200 euro di Buoni Amazon così suddivisi:

50 euro all’apertura del conto richiedendo la carta di debito Visa con canone azzerato per 24 mesi (poi il canone è di 24 euro all’anno)

all’apertura del conto richiedendo la con canone azzerato per 24 mesi (poi il canone è di 24 euro all’anno) 50 euro richiedendo il Conto Deposito dopo aver completato l’apertura del conto corrente; ci sono due opzioni: investimento a 6 mesi con interessi al 3% e investimento a 12 mesi con interessi al 3,5% (il tasso di interesse indicato è il tasso annuo lordo)

richiedendo il dopo aver completato l’apertura del conto corrente; ci sono due opzioni: investimento a 6 mesi con interessi al 3% e investimento a 12 mesi con interessi al 3,5% (il tasso di interesse indicato è il tasso annuo lordo) fino a 100 euro utilizzando la carta di debito Visa nei primi 60 giorni dall’emissione; con almeno 250 euro di spesa si ricevono 25 euro mentre superando i 500 euro di spesa si ottengono 50 euro come Buono Amazon; superati i 1.000 euro, invece, si arriva a 100 euro

Per accedere alla promozione è necessario completare l’apertura del conto corrente tramite procedura online dal sito di Crédit Agricole, disponibile qui di sotto.

