Un canale spegne 40 candeline e accende il digitale terrestre

In un periodo in cui l’intrattenimento abbatte ogni barriera le novità non mancano mai. Ogni giorno c’è sempre qualcosa da raccontare. Oggi il compleanno di un canale radio che ha spento 40 candeline e acceso il digitale terrestre. Stiamo parlando di Radionova, ora disponibile anche in questa tecnologia. L’annuncio ufficiale è arrivato alcune ore fa sul sito web di Redacon:

Il 2024 è l’anno, anche, dove si accende dopo anni di attesa la frequenza del digitale terrestre e da poche settimane Radionova la si ascolta già sulle auto nel bolognese!

Una novità locale che arricchisce ancora di più il palinsesto disponibile per l’intrattenimento e l’informazione gratuita dei cittadini. Tra l’altro, vogliamo anche precisare, che Radionova opera senza scopro di lucro. Quindi 40 anni di attività e notizie per tutti coloro che sono rimasti sintonizzati e ora per tutti quelli che si sintonizzeranno tramite frequenza digitale terrestre.

Digitale Terrestre: Radionova ha ora la sua frequenza

Radionova ha attivato ora la sua frequenza del digitale terrestre. Nonostante l’azienda onestamente confidi che “il 2024 è l’anno che conferma le difficoltà nel reperire risorse, umane ed economiche“, continua a “evolvere cercando di innalzare la qualità del servizio radiofonico“. Già nel 2014 Gabriele Dellagiacoma Primavori, in occasione dei 30 anni, scriveva:

Abbiamo cavalcato l’onda. Negli anni ottanta, in tempi di radio libere, abbiamo dato vita a una radio denominata dalla burocrazia ministeriale come “comunitaria” (Radionova); negli anni duemila, in pieno boom della comunicazione digitale, abbiamo avviato un giornale telematico (Redacon). Nel frattempo, dalla costola di Redacon è nato un sito meteo che interessa tutta la provincia (Reggio Emilia Meteo). Non pensiamo di essere indispensabili, ma siamo convinti di essere utili, di contribuire alla identità collettiva di un territorio, di essere uno strumento che può essere utilizzato da tutti per diffondere il proprio pensiero nei limiti della correttezza professionale e dell’etica.

Continua quindi la crescita del digitale terrestre dove, in questi giorni, un canale è passato all’alta definizione. Ricordati che per ottenere tutte le novità della piattaforma devi avviare la “Sintonizzazione Automatica” dei canali. La trovi al menù del tuo televisore alla voce “Ricerca Canali” o “Impostazioni Canali”.

Una volta terminata la scansione salva la lista dei canali. In questo modo avrai tutte le novità memorizzate tra i tuoi canali TV e radio. Ricordati sempre di confermare l’ordine della lista dei canali secondo la Numerazione LCN Nazionale.