Digitale Terrestre: ora disponibile un nuovo canale in alta definizione

Da poco è stata aggiornata la Numerazione LCN Nazionale del digitale terrestre. Nonostante ciò, un’altra novità è approdata sulla piattaforma a disposizione di tutti. In pratica, un nuovo canale TV in chiaro ora trasmette in alta definizione. Si tratta di un’ottima notizia in ottica dell’arrivo dello standard DVB-T2 per tutti i canali disponibili.

Ci troviamo nel Mux Locale 5, in Sicilia, quindi questa novità riguarda solo coloro che risiedono in questa bella regione italiana. Protagonista di questa modifica riguardante la qualità di trasmissione delle immagini è il canale musicale Doc TV. Si trova alla posizione LCN 184 del telecomando del tuo televisore.

Rispetto a prima, ora viene trasmesso in alta definizione con una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, in H.264 HD. Un importante aggiornamento per tutti coloro che sono soliti seguire le trasmissioni di questo canale TV regionale. Vediamo ora come puoi ottenere sul tuo televisore questa novità del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: come sintonizzare Doc TV in alta definizione

Il primo requisito importante per sintonizzare Doc TV, nel Mux Locale 5, è vivere in Sicilia. Infatti, si tratta di un’emittente locale che trasmette una programmazione a tema musicale. Inoltre, è indispensabile essere in possesso di un televisore di ultima generazione o di un decoder che sia compatibile alla tecnologia DVB-T2 del digitale terrestre.

Se hai risposto in maniera affermativa a questi primi requisiti allora puoi passare alla ricerca e risintonizzazione del nuovo canale che ora trasmette in alta definizione. Prima di tutto verifica che sul tuo apparecchio sia attiva la “Risintonizzazione Automatica“. In questo modo sarà lui ad aggiornarsi automaticamente in base alle relative modifiche.

Se il tuo dispositivo non ha ancora aggiornato la lista canali, proponendoti Doc TV in alta definizione, ti consigliamo di avviare una “Ricerca Automatica” dei canali. In questo modo ottieni la nuova lista canali aggiornata a quel momento. E se non riesci a trovare Doc TV puoi sempre effettuare una Ricerca Manuale inserendo tra i Mux Nazionali del digitale terrestre i dati necessari.