Cambia Posizione Virtuale quando vuoi con questa soluzione

Ogni volta che siamo connessi online abbiamo un indirizzo IP collegato a una posizione reale. In questo modo tutti potrebbero accedere alle nostre informazioni senza troppa fatica. Esiste però un modo per nasconderle completamente diventando così anonimi. Installa NordVPN, oggi in super offerta a un prezzo speciale. Oltre a darti un Buono Regalo Amazon, questa VPN ti permette di cambiare posizione virtuale quando vuoi e dove vuoi.

Oltre a rendere inviolabile la tua privacy, questa mossa offre altri vantaggi molto interessanti. Ad esempio, scegliere una posizione differente da quella reale ti permette di aggirare i cosiddetti blocchi regionali. Questi non sono altro che limitazioni imposte dalle piattaforme di streaming live e on demand per fermare gli accessi ai contenuti fuori dal Paese di pertinenza degli abbonamenti forniti agli utenti.

Cambiando Posizione Virtuale puoi garantirti l’accesso a tutti i contenuti indipendentemente dalla tua collocazione geografica reale. Oggi sei in Australia, ma con NordVPN in un attimo puoi spostarti in Italia e guardare film, serie TV ed eventi sportivi trasmessi solo per un pubblico italiano. Se funziona in questo senso puoi sfruttare questa funzionalità anche al contrario. Ovvero per accedere a contenuti disponibili solo fuori dall’Italia.

Posizione Virtuale differente vuol dire internet illimitato

Cambiare Posizione Virtuale offre quindi un vantaggio importante: avere un accesso internet illimitato. Con questo non intendiamo dire che puoi navigare senza consumare giga anche con piani dati a consumo, ma che puoi accedere a tutti i contenuti del web senza limitazioni né georestrizioni. Con NordVPN attiva dici addio a qualsiasi censura. Un’opportunità molto interessante a un prezzo decisamente irrisorio.

Come puoi modificare la tua posizione reale? Semplicemente installando NordVPN sui tuoi dispositivi. Dopodiché, per ognuno, scegli il server che preferisci tra i 5800 disponibili e di proprietà della VPN. Ognuno di questi è posizionato in 60 Paesi di tutto il mondo in modo tale da garantirti un’ampia scelta per la tua connessione dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.