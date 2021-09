Non manca molto al day-one di Call of Duty Vanguard, in uscita il prossimo 5 novembre su PC, PlayStation e Xbox. Activision e Sledgehammer hanno pubblicato i requisiti hardware minimi e raccomandati per la versione beta su PC.

I requisiti minimi per giocare a Call of Duty Vanguard non sono per nulla proibitivi, con una modesta accoppiata i5-2500K e Nvidia GTX 960. Anche i componenti raccomandati sono abbordabili, con i7-4770K o Ryzen 7 1800X e scheda video GTX 1070 o Radeon Vega 56. Non è chiaro se i requisiti cambieranno per la versione definitiva di Vanguard, le seguenti liste fanno riferimento soltanto alla fase di test.

La fase beta di COD Vanguard si svolgerà dal 10 al 13 settembre in esclusiva su PlayStation, con accesso riservato agli utenti che avranno preordinato il gioco. Mentre il 16 e il 17 settembre la beta sarà disponibile a tutti gli utenti PS4 e PS5 e a chi avrà effettuato il pre-order su Xbox e PC.

La beta aperta a tutti si svolgerà invece da sabato 18 a lunedì 20 settembre, tutti potranno accedervi indipendentemente dalla piattaforma di gioco e senza alcun vincolo di prenotazione.

Call of Duty Vanguard – Requisiti Hardware

Requisiti Minimi

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i5 2500K / AMD Ryzen 5 1600X

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 / GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380

RAM: 8GB

Requisiti Raccomandati

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i7 4770K / AMD Ryzen 7 1800X

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 / GTX 1660 / AMD Radeon RX Vega 56

RAM: 16GB

