Qualche giorno fa Activision Blizzard ha presentato Call of Duty Vanguard, il capitolo 2021 del noto titolo FPS. Questo fine settimana avrà inizio la fase alpha del gioco, disponibile gratuitamente in esclusiva sulle console Sony dal 27 al 29 agosto.

I primi 3 giorni di alpha consentiranno agli utenti PlayStation di provare la nuova modalità Champion Hill, con 8 team differenti e 4 arene: Airstrip, Trainyard, Market e Courtyard. Le nuove mappe di gioco consentiranno ai giocatori di sfidarsi in battaglie a squadre 2v2 e 3v3, i team avranno a disposizione un numero limitato di vite, che una volta terminate causeranno l'eliminazione della squadra. Durante i vari round i giocatori otterranno delle monete utilizzabili per acquistare armi e gadget, utili per potenziare il proprio arsenale ed eliminare i team nemici con maggior facilità.

Con il breve trailer pubblicato su YouTube, Activision invita gli utenti PlayStation a scaricare il gioco in alpha tramite il PlayStation Store, il download anticipato è disponibile già da oggi mentre l'accesso ai server sarà sbloccato questo fine settimana, dal 27 al 29 agosto 2021.

Non sappiamo se – una volta concluso il periodo di test in esclusiva su PlayStation – sarà consentito l'accesso alla alpha anche agli utenti PC e Xbox, al momento l'unica certezza è che Call of Duty Vanguard è previsto in uscita il prossimo 5 novembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

